Huyện Bình Chánh tìm giải pháp kiềm chế TNGT

“Huyện đã tổ chức nhiều biện pháp, giải pháp khác nhau để kéo giảm số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) nhưng cả ba mặt đều tăng cao trong 10 tháng của năm 2010. Trong khi đó, năm 2009 huyện là một trong năm quận, huyện được UBND TP khen vì kéo giảm TNGT”. Ông Trần Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết tại hội nghị chuyên đề kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn huyện năm 2010, sáng 17-11.

Theo Ban An toàn giao thông huyện Bình Chánh, trong 10 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn huyện xảy ra 99 vụ TNGT, làm chết 104 người và bị thương 34 người (tăng so với cùng kỳ năm 2009 lần lượt là 30,2%, 35,1% và 61,9%). Trong đó tỉnh lộ 10, quốc lộ 50, quốc lộ 1A… được xem là các tuyến đường “đen” về TNGT. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông TP, cho biết với những con số trên, Bình Chánh là huyện có số vụ TNGT cao nhất TP.

Tại hội nghị, một thanh niên tại xã Phạm Văn Hai - một năm trước đi xe hai bánh gây TNGT chết người (công an đang điều tra) - được mời lên kể nguyên nhân vụ tai nạn. Anh này cho biết lúc gây tai nạn khoảng 20 giờ, khi đang chạy xe thấy có người băng qua đường, rồi hai người nhường đường sao đó mà xảy ra va chạm khiến người kia chết. Khi được hỏi có biết lỗi vi phạm của mình không, người thanh niên này nói không biết!

Em Hồ Thị Cẩm Mơ, học sinh lớp 11B5 Trường THPT Lê Minh Xuân, cho rằng tai nạn xảy ra do hai người không hiểu ý nhau. Nếu anh này không chủ quan tự tin người kia sẽ nhường đường cho mình thì sẽ không phóng nhanh gây tai nạn. “Em nghĩ rằng việc tuyên truyền về giao thông cần phải thiết thực hơn, phải đưa ra tình huống cụ thể như trường hợp này để chúng em dễ hiểu hơn” - em Mơ bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Đâu, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, cho biết sắp tới sẽ đưa các vụ án TNGT về địa phương xử lưu động để nhằm tuyên truyền pháp luật giao thông tốt hơn. Còn theo ông Tường, để nâng cao ý thức cho người dân, ngoài tuyên truyền, giáo dục thì biện pháp kiểm tra, xử phạt phải nghiêm. Tuyên truyền phải đúng đối tượng chứ không nên cứ mời đảng viên, đoàn viên hay người già dự họp kiểm điểm thanh niên đua xe, trong khi những thanh niên có nguy cơ tham gia đua xe lại không được dự.

