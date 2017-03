Huyện Kinh Môn bị phê bình

Theo đó, chủ tịch tỉnh yêu cầu chính quyền huyện Kinh Môn và xã Duy Tân phải giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân, xác định tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Huyện tập trung xác minh, kết luận thanh tra nội dung tố cáo của người dân trước ngày 10-8 và tổ chức đối thoại với dân.

Như chúng tôi đã phản ánh, Công ty Trường Khánh xây Nhà máy sản xuất Pro Niken gây ô nhiễm môi trường, bị người dân phản ứng dữ dội. Về việc này, chủ tịch tỉnh kết luận: Công ty tự ý xây dựng dây chuyền sản xuất Pro Niken trên diện tích đất giao khoán, chính quyền xã Duy Tân đã phát hiện, xử lý, ngăn chặn nhưng chưa kiên quyết, dứt điểm. Huyện Kinh Môn không nắm bắt kịp thời và tập trung giải quyết gây bức xúc trong dân, dẫn đến tình trạng tập trung đông người, cắm cờ, dựng lều bạt, phá cống, lập barie… gây mất an ninh, ảnh hưởng đến sản xuất của một số doanh nghiệp trên địa bàn. “UBND tỉnh phê bình UBND huyện Kinh Môn không kịp thời báo cáo tình hình phức tạp ở địa phương với UBND tỉnh” - văn bản nêu.

Từ nhận định trên, tỉnh yêu cầu huyện làm rõ mức độ vi phạm của Công ty Trường Khánh để xử lý theo quy định của pháp luật; kiểm tra, xử lý việc xã Duy Tân giao khoán đất với Công ty Trường Khánh không đúng thẩm quyền, buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường…

Tỉnh cũng giao công an, VKSND tỉnh chỉ đạo công an, VKSND huyện Kinh Môn khẩn trương xác minh, điều tra các tin báo và tố giác tội phạm xảy ra ở địa phương trong thời gian qua để sớm ổn định tình hình an ninh trật tự.

TRỌNG PHÚ