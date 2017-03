Huỳnh Ngọc Sĩ đối mặt với mức án đến tử hình

Theo khoản 4 Điều 279 BLHS (khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân đến tử hình). Đồng thời, VKSND Tối cao đề nghị TAND TP.HCM buộc bị can nộp lại khoản tiền đã nhận hối lộ, tương đương 4,04 tỉ đồng theo tỉ giá tại thời điểm đưa-nhận hối lộ mà Ngân hàng Nhà nước công bố. VKSND Tối cao cũng ủy quyền cho VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ (áo trắng) và bị cáo Lê Quả trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24-9-2009 trong vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: THANH LƯU

Theo cáo trạng, dự án đại lộ Đông Tây được Chính phủ phê duyệt đầu tư từ năm 2000 bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam. Lãnh đạo Công ty tư vấn Thái Bình Dương (PCI, Nhật Bản) có chủ trương cạnh tranh không lành mạnh nên đã bàn nhau đưa hối lộ cho bị can Sĩ để được tạo điều kiện thuận lợi khi đàm phán, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. Các quan chức PCI đã gặp bị can Sĩ, mặc cả mức hối lộ tính theo phần trăm giá trị hợp đồng được nhận và đi đến thống nhất là 10% giá trị hợp đồng tư vấn thiết kế (tương đương 900.000 USD) và 11% giá trị hợp đồng tư vấn giám sát (tương đương 1,7 triệu USD).

Thực hiện các thỏa thuận này, trưa 28-5-2003, tại phòng làm việc của ông Sĩ ở số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3 (TP.HCM), các ông Sakano (Trưởng đại diện PCI ở Việt Nam) và Takasu (nguyên Giám đốc điều hành PCI) đã trao cho bị can Sĩ 262.000 USD.

Liên quan đến lần đưa hối lộ này, ông Sakano đề nghị bị can Sĩ mau trả tiền tạm ứng hợp đồng giai đoạn một và hai; sớm ký hợp đồng bổ sung của hợp đồng lần một với nội dung có lợi cho PCI. Ngoài ra, trước khi nhận tiền, bị can Sĩ đã ký hợp đồng tư vấn thiết kế cho PCI với nội dung mức lương chuyên gia tư vấn nước ngoài cao hơn dự toán do chính phủ Việt Nam và Ngân hàng JBIC Nhật Bản thống nhất, đồng thời hạ thấp mức lương tư vấn trong nước.

Chưa hết, bị can Sĩ còn ký văn bản đề nghị chỉ định PCI thực hiện gói thầu tư vấn giám sát trái với quy định của Chính phủ; ký hồ sơ thanh toán các khoản tạm ứng cho PCI khi chưa nộp bảo lãnh và chưa mở thư tín dụng không hủy ngang; ký hồ sơ yêu cầu thanh toán cho PCI khi chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng công việc tư vấn đã hoàn thành.

Cho đến nay, bị can Sĩ vẫn bác bỏ chuyện nhận tiền của PCI cũng như không thừa nhận có sai phạm trong các việc liên quan đến PCI nói trên. Nhưng với lời khai của những người đưa tiền, của các quan chức PCI cũng như tài liệu đối chứng do cơ quan điều tra thu thập, VKSND Tối cao khẳng định có đủ cơ sở truy tố bị can về tội nhận hối lộ.

Cũng liên quan đến vụ án, cáo trạng cho biết ngoài lần đưa hối lộ ngày 28-5, các tài liệu còn thể hiện nghi vấn về sáu lần đưa-nhận hối lộ giữa quan chức PCI với bị can Sĩ. Đến nay, do thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách phần này ra để tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ. Riêng hành vi đưa hối lộ của các quan chức PCI, do phía Nhật Bản đã xử lý theo pháp luật nước này nên cơ quan điều tra Việt Nam ra quyết định đình chỉ vụ án phần đưa hối lộ.

NGHĨA NHÂN