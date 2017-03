Hyundai và Kia Motors đánh bại Toyota ở châu Âu

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, hai hãng xe của Hàn Quốc này đã bán được 59.000 chiếc trong tháng Chín, chiếm 4,8% thị phần, cao hơn 0,3% so với cùng kỳ năm trước.



Trong khi đó, hãng Toyota bán được 57.000 chiếc, chiếm thị phần 4,6%.



Doanh số của cả Hyundai-Kia Motors và Toyota đều lần lượt giảm 3,8% và 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị phần của hãng xe Hàn Quốc vẫn tăng do tổng doanh số xe bán ra tại thị trường châu Âu trong tháng trước giảm 9,25%.



Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu của khách hàng châu Âu đối với xe sử dụng tiết kiệm nhiên liệu tăng lên dường như đang giúp làm tăng doanh số của các hãng sản xuất xe hơi Hàn Quốc.





Theo TTXVN/Vietnam+