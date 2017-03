In lén hay thổi phồng lượng sách đều phải trả nhuận bút cho tác giả

Ông Thái là tác giả của đầu sách Phải làm giàu, đã ký hợp đồng liên kết xuất bản với DNTN sách Thành Nghĩa vào tháng 4-2007. Theo đó, sách Thành Nghĩa chỉ được quyền phát hành, khai thác cuốn sách trên gồm hai tập Tâm thức (giá 40.000 đồng) và Tài lực (giá 45.000 đồng) với số lượng phát hành 1.000 cuốn cho mỗi tập sách trong vòng hai năm. Tuy nhiên, theo ông Thái, đến nay các tập sách trên mặc nhiên được phát hành công khai với số lượng in đã bán hết (ghi ngoài bìa sách) là 15.000 bản mỗi tập mà chưa được sự chấp thuận, cho phép của ông. Ông Thái cho rằng DNTN sách Thành Nghĩa đã in 30.000 cuốn sách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại cho ông về nhuận bút, chưa kể phía DN còn tự tiện thay đổi hình thức mẫu bìa sách. Dù nhiều lần làm việc yêu cầu phía DN bồi thường nhưng không được giải quyết nên ông phải kiện ra tòa.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định phía ông Tân thừa nhận hai tập sách có giá 50.000 đồng có hình thức thiết kế trang bìa và chất lượng ruột khác với hai tập sách có giá 40.000 đồng và 45.000 đồng nhưng không chứng minh được tính hợp lý của sự khác nhau này. Từ đó tòa cho rằng có thể xác định hai cuốn sách trên không được in trong thời điểm phát sinh liên kết giữa hai bên. Theo số liệu “trên 15.000 bản đã bán hết” đăng trên bìa hai tập sách giá 50.000 đồng thì có cơ sở cho rằng ông Tân đã in nhiều lần mà không được phép của tác giả, cụ thể là 30.000 tập sách. Việc ông Tân lý giải rằng in đợt hai, để logo quảng cáo là không có căn cứ.

Từ đó tòa tuyên buộc ông Tân phải trả nhuận bút 30.000 tập sách giá 50.000 đồng (10%) là 150 triệu đồng cho ông Thái. Tòa cũng nhận định hành vi phát hành thêm sách của ông Tân là trái luật, gây tổn thất về tinh thần cho ông Thái nên buộc ông Tân bồi thường thêm 5 triệu đồng.

HOÀNG YẾN