Indonesia sẽ trả tự do cho 155 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ

Chiều 12-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhân dịp Tổng thống thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).

Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán phân định Vùng Đặc quyền Kinh tế giữa hai nước nhằm sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng phù hợp với cả hai bên và trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển năm 1982; giúp mở ra cơ hội to lớn hơn trong lĩnh vực hợp tác biển, nghề cá giữa hai nước.

Hai bên khẳng định hợp tác chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng đánh bắt cá trái phép, đồng thời cam kết tiếp tục giải quyết vấn đề ngư dân, tàu cá trên tinh thần nhân đạo và quan hệ Đối tác Chiến lược tốt đẹp. Trên tinh thần đó, Tổng thống Indonesia đã thông báo sẽ trả tự do cho 155 ngư dân đang bị bắt giữ tại Indonesia.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp xây dựng ASEAN đoàn kết, tự cường và có vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Hai bên nhắc lại lập trường nhất quán trong vấn đề biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả và thực chất.