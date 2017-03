IPU 132 tại Việt Nam sẽ thông qua nghị quyết về chiến tranh mạng

Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức IPU 132, thông tin tại cuộc họp báo công bố chương trình, nội dung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU 132) diễn ra tại Việt Nam từ ngày 28-3 đến 1-4.

“IPU 132 diễn ra trong bối cảnh quan trọng đối với cả Liên minh Nghị viện và Việt Nam, là thời điểm bản lề để cộng đồng quốc tế tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững” - ông Hằng nhấn mạnh tại cuộc họp báo.

Theo ban tổ chức, IPU 132 sẽ có tổng cộng 67 hoạt động, với nhiều phiên thảo luận, nghị sự để thông qua các nghị quyết như: Nghị quyết về chiến tranh mạng: Mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh toàn cầu; Nghị quyết về định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước: Thúc đẩy hành động của nghị viện về vấn đề nước; Nghị quyết về luật pháp quốc tế trong mối quan hệ với chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia và quyền con người… IPU 132 cũng sẽ thảo luận một chủ đề khẩn cấp cần phải giải quyết hiện nay, chủ đề này sẽ do các nước đề xuất, sau khi được thống nhất sẽ đưa ra thảo luận. Hiện đã có bốn nước thành viên đề xuất các chủ đề về bảo tồn văn hóa, chống khủng bố, tôn giáo…

Lễ khai mạc IPU 132 sẽ diễn ra vào tối 28-3, tại phòng hội nghị Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, được truyền hình trực tiếp. Các phiên làm việc còn lại của IPU 132 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

TRỌNG PHÚ