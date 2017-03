Italy ủng hộ Việt Nam sớm ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU

Chủ tịch nước đề nghị và ngài tổng thống nhất trí sẽ thúc đẩy Quốc hội Italy sớm phê chuẩn Hiệp định đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-EU ký năm 2012 hiện chỉ còn bốn nước chưa phê chuẩn. Khẳng định Italy hoàn toàn ủng hộ Việt Nam sớm ký chính thức hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU. Hai nước nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối kinh doanh; nhất là trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh như cơ khí chế tạo, dệt may, da giày, chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng…

Chủ tịch nước và ngài tổng thống cũng đã trao đổi về tình hình gia tăng các hoạt động tôn tạo bãi đá, gây bất ổn cho hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông. Chủ tịch nước đề nghị Italy phát huy tiếng nói trong khối G7 và EU, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tổng thống Italy khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải, hàng không và đảm bảo an toàn, an ninh khu vực.

