Kẻ chặt tay cướp iPhone bị 13 năm tù

Sáng 9-8, TAND quận 8 (TP.HCM) đã mở phiên tòa lưu động tại chung cư Him Lam Nam Khánh (phường 5, quận 8) để xét xử vụ cướp táo tợn, từng gây bất an cho người dân thành phố. Kẻ trực tiếp chặt tay nạn nhân để đồng bọn cướp iPhone, bị cáo Trần Chính Đại, bị tòa tuyên phạt 13 năm tù. Hai bị cáo còn lại (người dưới 18 tuổi, người dưới 16 tuổi) là Trần Minh Tuấn và Nguyễn Hữu Long lần lượt bị phạt tám năm và năm năm tù.

Vụ cướp rùng rợn

Theo cáo trạng, tối 14-12-2012, Tuấn và Đại từ quận 10 qua quận 8 gặp Long đi uống cà phê. Tại đây, Tuấn cho biết mình có đem theo cây kiếm dài khoảng 80 cm và rủ Đại, Long đi cướp. Long đi mượn xe máy rồi đưa cho Tuấn cầm lái chở Đại, Long đi tìm “con mồi”. Đến đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8), cả ba nhìn thấy anh Bùi Như Đào đang ngồi ở ghế đá nghe điện thoại (iPhone). Đại và Long xuống xe đến chỗ anh Đào. Đại lấy kiếm chém vào tay trái anh Đào khi anh đang để tay trên thành ghế khiến điện thoại rơi xuống đất. Lập tức Long chụp lấy điện thoại chạy ra xe Tuấn đang chờ sẵn rồi cả ba tẩu thoát.

Từ trái qua, bị cáo Tuấn, bị cáo Đại (người trực tiếp ra tay chém nạn nhân) và bị cáo Long. Ảnh: KP

Đại đem bán điện thoại được 300.000 đồng (giá trị chiếc điện thoại này là 400.000 đồng) rồi đưa tiền cho Tuấn tiêu xài hết.

Ngày 15-1-2013, Công an quận 8 bắt tạm giam Đại và Long. Riêng Tuấn bỏ trốn đến ngày 22-4 thì bị Công an quận 8 bắt. (Trước đó, Công an quận 10 từng ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuấn về hành vi “hiếp dâm trẻ em” nhưng Tuấn bỏ trốn). Tại cơ quan điều tra, cả ba đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Giám định kết luận anh Đào bị đứt toàn bộ cơ duỗi cẳng tay, đứt dây thần kinh giãn cốt sau, gãy 1/3 giữa thân xương trụ..., thương tích 18%.

“Mày thích, tao chém cho mày lấy” (!)

Tại tòa, nhiều người dự khán đã rùng mình khi nghe lời khai lạnh lùng của Đại. Cụ thể bị cáo này khai khi thấy anh Đào đang dùng điện thoại Tuấn liền hỏi Long (ngồi giữa): “Mày giật được điện thoại này không?”. Đại liền lên tiếng: “Mày thích thì tao chém cho mày lấy!”. Nói xong, Đại (ngồi sau cùng) liền xách kiếm nhảy xuống xe và đi bộ đến chỗ anh Đào, Long đi theo sau.

Lúc này, do anh Đào đang nghe điện thoại và quay mặt vào phía trong nên không thấy được Đại và Long đi đến. Lập tức, Đại ra tay…

Khi tòa hỏi vì sao chém vô tay, Đại trả lời: “Vì tay này đang cầm điện thoại…”.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo là quá táo tợn, liều lĩnh, nhất là bị cáo Đại. Bị cáo này có ba tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích (chưa được xóa án tích), nay lại tiếp tục phạm tội một cách táo bạo, coi thường tính mạng người khác. Viện đề nghị phạt bị cáo này 11-13 năm tù.

Đối với bị cáo Tuấn, người rủ rê đồng bọn đi cướp nhưng do chưa đủ 18 tuổi và phạm tội lần đầu nên Viện đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 6-8 năm tù. Tương tự, Long là người chủ động mượn xe để cùng đồng bọn đi cướp nhưng do chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị đề nghị xử phạt 5-7 năm tù.

Khi nghe bị cáo Đại nói lời sau cùng, một lần nữa người dự khán phải rùng mình ớn lạnh. Bị cáo này bảo: “Là người có nhiều tiền án cướp giật nên bị cáo sẽ không manh động, liều lĩnh cướp điện thoại khi không biết nó giá trị bao nhiêu và sẽ không dừng lại sau khi gây án”. Đại cho biết lý do chém anh Đào là do tự ái trước thái độ của Tuấn khi bị cáo này thách Long cướp chứ không đá động gì đến mình.

Bởi vậy, sau khi nghe tòa tuyên phạt bị cáo này mức án 13 năm tù, hầu như không có người dự khán nào cho rằng đó là mức án nặng. Ngoài phần hình phạt, tòa còn buộc ba bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại 34 triệu đồng (Đại bồi thường 14 triệu, Long và Tuấn mỗi bị cáo bồi thường 10 triệu đồng).

Nước mắt của hai người mẹ Trong khi hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa trả lời rành rẽ, lạnh lùng về hành vi tội ác của mình thì phía sau có hai người mẹ của họ nức nở theo từng lời khai. Khi nghe Long trả lời cướp để lấy tiền tiêu xài, mẹ Long ở dưới nghẹn ngào: “Mẹ có để con thiếu thốn đâu chứ!”. Còn mẹ của Tuấn, người ngày ngày phải đi bán vé số, giúp việc nhà cho người ta, thậm chí không ít lần phải bán máu để lấy tiền nuôi con thì ôm mặt nức nở khi nghe con mình khai đi cướp để lấy tiền tiêu xài, chơi game. Cả hai bị cáo này đều không biết cha mình là ai, bởi cha của họ đã bỏ đi từ khi họ còn nhỏ. Trong khai sinh của Long đến giờ vẫn bỏ trống tên cha… HĐXX nhắc nhở các bậc làm cha, làm mẹ dù có hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng phải chăm lo, giáo dục con em mình. Nếu có thiếu thốn vật chất thì cũng phải lo bù đắp tinh thần, giáo dục con mình trở thành người tốt… Con dại cái mang, cả hai bà mẹ chỉ còn biết cúi đầu xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con mình.

KIM PHỤNG