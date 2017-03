Kẻ cướp ra tòa còn hăm dọa trả thù công an

Ngày 28-8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Minh Hòa (SN 1989, ngụ Phú Nhuận), Trần Quốc Dũng (SN 1982) và Đặng Minh Tuấn (SN 1987, ngụ quận 1) đồng mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.



Các bị cáo nói trên là bạn bè, cần tiền tiêu xài nên bàn kế hoạch và thống nhất như sau: Một người cướp được tài sản thì hai người còn lại phải dàn cảnh cản đường nạn nhân, nếu người nào cướp được tài sản thì hưởng một mình và cho hai người còn lại bao nhiêu tùy ý.



Chiều 15-2, cả ba đi trên 2 xe máy chạy vòng vòng thành phố tìm người sơ hở để cướp. Khi đến trước số nhà 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, Dũng phát hiện một phụ nữ đeo dây chuyền nên áp sát vào giật. Lúc này, anh N.V.K. (công an quận 5) phát hiện đuổi theo thì bị Hòa và Tuấn đạp vào đầu xe rồi cả ba tăng ga bỏ trốn.



Chiều cùng ngày, cả ba tiếp tục cướp của một thanh niên quốc tịch Mỹ một sợi dây chuyền rồi đem bán chia nhau tiêu xài.



Ngày 16-2, trong lúc cả ba đang đi “ăn hàng” thì bị Công an mật nhiệm quận 5 phát hiện, bắt giữ. Tại CQĐT, cả ba khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Tại phiên tòa, sau khi bị tuyên án, bị cáo Dũng đã hét lớn hăm dọa: “Mày nhớ nha K., ra tù tao sẽ trả thù”.



Được biết, Trần Minh Hòa là người đã thông qua Nguyễn Đức Đông Anh đưa 15 triệu đồng cho bị can Nguyễn Văn Khương (nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ) để đưa cho Huỳnh Minh Đức (nguyên CSGT thuộc Công an quận Bình Thạnh) nhằm giải cứu xe đua.



