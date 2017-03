Kẻ cướp tiệm vàng, giết người ở Hưng Yên thoát án tử

Sáng ngày 21-9, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 kẻ giết người, cướp tiệm vàng Kiệm Huyền (thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Hai bị cáo bị truy tố về tội “Giết người”; “Cướp tài sản” trước tòa là Hà Văn Tình (SN 1996, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn Viết Toán (SN 1993, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên).







Theo cáo trạng, chiều ngày 1-5-2012, Toán đi cắm chiếc xe máy của gia đình được 7 triệu đồng, chơi lô đề hết 2 triệu đồng, ăn chơi hết 1 triệu đồng. Tối đến, khi biết mình thua lô đề, Toán rủ Tình đi cướp ở tiệm vàng để lấy xe ra trả cho gia đình.Bọn chúng chuẩn bị dao bấm từ trước, khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, Toán và Tình vào cửa hàng vàng Kiệm Huyền do ông Đỗ Xuân Kiệm làm chủ, vờ làm khách mua hàng để cướp vì biết cửa hàng vàng này không có camera bảo vệ. Ban đầu, hai đối tượng hỏi mua vàng, tuy nhiên trong ví chỉ còn 4 triệu nên không đủ, Toán đòi thế chấp cả điện thoại nhưng ông Kiệm không đồng ý, Toán quay ra mua dây chuyền 5 lượng bạc, trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.Khi đeo thử dây chuyền lên cổ Toán, cả hai đã "nháy" nhau rồi bỏ chạy. Lúc này ông Kiệm hô lên “Cướp, cướp….” rồi cùng anh Đỗ Xuân Lượng (SN 1974), anh Đỗ Bá Hiền (SN 1985) và Đỗ Như Minh (SN 1987) đuổi theo.Chạy được 1 km, đến đoạn cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) thì 2 tên cướp bị đuổi kịp. Tình bị người dân bắt, trong khi Toán trốn xuống mương nước lấy lá che mặt lại. Khi bị những người truy đuổi phát hiện, Toán liền rút dao đâm anh Lượng 1 nhát vào ngực khiến anh này tử vong và đâm nhiều nhát vào anh Hiền, anh Minh rồi bỏ chạy.Sau khi gây án, Toán bỏ về nhà nhưng thấy có công an nên quyết định bắt xe lên Hà Nội. Lên đến đây, hắn biết không thể trốn thoát nên gọi cho cậu ruột và thú nhận. Người cậu này ngay sau đó đã báo cho công an để đưa Toán ra đầu thú vào lúc 15 giờ ngày 2-5 tại công an xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên và được di lý về trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên.Tại phiên tòa, hai bị cáo khai, trước khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền, do nợ tiền chơi điện tử, Toán và Tỉnh đã thực hiện thành công một vụ cướp tiệm vàng khác, lấy một dây chuyền vàng tây và một lắc bạc, bán 3,1 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong phi vụ, Toán chia cho Tỉnh 1,2 triệu đồng trả nợ, còn lại cả hai đem tiêu xài.Nguyễn Viết Toán cũng khai, trước khi gây án, hắn và Tình là hai kẻ ham ăn chơi, nghiện lô đề, cờ bạc… nên thường xuyên nợ nần.Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Viết Toán chung thân về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 3 năm tù về tội "Cướp giật tài sản" (vụ cướp giật tài sản ngày 3-3-2012 tại tiệm vàng của anh Sủng ở xã Vân Du, huyện Ân Thi). Tổng mức hình phạt là chung thân. Còn Hà Văn Tỉnh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Cướp tài sản".