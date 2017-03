Kẻ đâm phó bí thư quận không nhận chủ ý giết người

Sáng 15/3/2011, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử công khai Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980, ngụ ở Q.10) và Lương Hoài Sang (SN 1990, ngụ ở huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Cả Nhân và Sang chính là hung thủ đã giết dã man bà Đặng Thu Hồng (Phó Bí thư quận Phú Nhuận) và làm trọng thương hai mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận).

Vụ án xảy ra vào trưa 20/9/2010 tại nhà của bà Mỹ (đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận) làm xôn xao dư luận TP.HCM vào thời điểm đó.

Hai bị cáo Nhân và Sang liên tục cúi gầm mặt khi thấy máy chụp hình đưa về phía mình (ảnh: N.D)

Theo cáo trạng, việc giết người, cướp tài sản của Nhân và Sang đã có sự chuẩn bị từ trước. Ngay từ tháng 7/2010, Nhân đã có mưu đồ này nên đã rủ Sang cùng đến nhà bà Mỹ để nhờ giải quyết hồ sơ đất đai của người quen. Thực chất của việc này là nhằm thăm dò xem giờ giấc hoạt động, vị trí từng căn phòng trong nhà bà Mỹ. Thế nhưng, vào lần đó nhà bà Mỹ đang có khách nên Nhân và Sang đã phải ra về “trắng tay”.

Tháng 8/2010, Nhân lại rủ Sang thêm một lần nữa đến nhà bà Mỹ nhưng lần này cũng lại thất bại ngoài dự kiến của bọn chúng. Ngày 17/9/2010, khi nghe vợ là Lê Thị Thu Hiền than thở rằng đang bị bà Mỹ bắt làm bản tường trình vì những sai phạm trong cơ quan, có thể phải nghỉ việc nên Nhân lại càng nung nấu ý định phải trả thù bà Mỹ.

Sáng ngày xảy ra vụ án, sau khi đã chở vợ đi làm, Nhân bỏ đầy đủ các hung khí cần thiết nhất cho việc giết người như roi điện, băng keo, dây dù, tuýp sắt…vào túi rồi đi đón Sang. Để tránh sự chú ý của những người hàng xóm xung quanh nhà bà Mỹ, hai đối tượng này gửi xe chỗ khác, rồi ngồi đợi ở quán nước ngay trước nhà bà Mỹ.

Vào khoảng 12h, khi bà Mỹ vừa từ cơ quan trở về, Nhân xông vào, nói chuyện “phải trái” với bà Mỹ. Khi bị bà Mỹ yêu cầu ra về để bà đi ăn trưa, ngay lập tức Nhân và Sang xông vào bóp cổ, lấy roi điện chích vào người… cùng một loạt các hành động sát hại dã man khác. Cùng với việc hành hạ bà Mỹ, Nhân và Sang còn yêu cầu bà Mỹ đưa tiền có trong nhà cho bọn chúng, vì qua theo dõi, bọn chúng biết nhà bà Mỹ có rất nhiều tiền.



Khi chị Thu Hương (con gái bà Mỹ) nghe thấy tiếng kêu la thất thanh chạy xuống nhà thì cũng bị bọn chúng đánh đập bất tỉnh. Một nạn nhân khác là bà Đặng Thu Hồng tình cờ trưa hôm đó đến nhà bà Mỹ chơi cũng đã bị bọn chúng đã nhẫn tâm chém 24 nhát dao khiến bà Hồng tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà bà Mỹ, người dân địa phương và lực lượng dân quân (trụ sở ngay đối diện nhà bà Mỹ) đã tiến hành bao vây, phong tỏa, tiến hành truy bắt hai hung thủ. Sau vài tiếng truy tìm, hai đối tượng này mới chịu thúc thủ trước sự hỗ trợ của rất nhiều lực lượng chức năng của quận Phú Nhuận và TP.HCM.

Bà Ngô Thị Thu - mẹ ruột Nguyễn Trọng Nhân khóc, van xin sự tha thứ của gia đình bà Hồng, bà Mỹ ngay tại phiên tòa sáng 15/3/2011 (ảnh: N.D)

Tại phiên tòa, Nhân cho rằng cáo trạng nêu không đúng, bị cáo không chủ đích giết người, cướp tài sản mà chỉ muốn "dằn mặt" bà Mỹ. Còn bà Hồng bị các bị cáo đâm chết là do thời điểm đó quá hoảng loạn, và cũng không biết bà Hồng là ai. Tuy nhiên, thẩm phán Vũ Phi Long, chủ tọa phiên tòa cho rằng việc bà Hồng có đến 24 vết chém trên người được coi là hành vi giết người dã man, đâm chém người khác mà không cần biết lí do. Ngoài ra, việc 3 tháng liên tục (từ tháng 7 đến tháng 9/2010), bị cáo có chuẩn bị rất nhiều hung khí đem theo được coi là hành vi giết người có chủ đích, âm mưu từ rất lâu. Thẩm phán Long đánh giá Nhân đã khai báo quanh co, thiếu trung thực, một số lời khai bất hợp lí.

Đối với Lương Hoài Sang, các phần tự khai sáng nay tại tòa đã thể hiện rõ rằng Sang là một đồng phạm tích cực của Nhân. Dù đã có một số lần trước khi gây án, Sang đã từ chối không muốn đi cùng Nhân gây ra tội ác, nhưng rốt cuộc Sang lại đồng ý cùng Nhân gây ra cái chết đau thương cho bà Hồng.

Chị Lê Thị Thu Hiền, vợ của Nguyễn Trọng Nhân khẳng định mình có kể tình hình cơ quan cho Nhân nghe trong suốt vài tháng qua. Thế nhưng, Nhân chưa từng tỏ ra thái độ bất bình hay giận dữ gì khi nghe xong câu chuyện. Thậm chí, đã rất nhiều lần chị Hiền muốn chuyển công tác khác, nhưng Nhân vẫn muốn vợ làm ở Phòng Tài nguyên Môi trường quận. Do đó, khẳng định với tòa, chị Hiền nói rằng không ngờ Nhân lại có hành động dại dột đến như vậy.

Khi Tòa yêu cầu phát biểu, bà Ngô Thị Thu – mẹ ruột của Nguyễn Trọng Nhân đã khóc rất nhiều. Khóc vì hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ, kiềm chế của người con của mình, dù Nhân được sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha là Đảng viên hàng chục năm, vì uất ức trước hành động của con trai mà ông đã mất hồi đầu tháng 1/2011 vừa qua. Thậm chí bà Thu đã quỳ lạy gia đình bà Hồng, bà Mỹ ngay trước mặt phiên tòa để tạ lỗi cho các sai lầm của mình. Rất nhiều người tham dự phiên tòa đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này.

Phiên tòa sẽ còn được tiếp tục trong buổi chiều.

