Kẻ đập búa lên đầu giết vợ lĩnh án 20 năm tù

Trước đó, do bị chồng đánh đập nhiều lần nên chị Đặng Thị Dung- vợ Toàn không chịu đựng được nữa nên đưa hai con từ Nghệ An vào nhà em trai chồng ngụ tại huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xin ở nhờ.

Ngày 24-8-2013 bị cáo Toàn bắt xe từ Nghệ An vào Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nhà em trai để gặp chị Dung. Toàn yêu cầu chị Dung đưa hai con nhỏ cùng mình về quê nhưng chị Dung không chịu. Lúc này, Toàn đánh và móc túi áo ngực chị Dung lấy đi 4 triệu đồng. Bực tức, chị Dung cầm một ca nhựa đánh hai cái vào người Toàn. Sau đó, Toàn chạy vào bếp lấy một cây búa đinh đập liên tiếp bốn nhát vào đầu chị Dung khiến chị gục tại chỗ.

Nghe tiếng xô xát, anh em trong gia đình chạy xuống can ngăn nhưng Toàn vẫn hung hăng lao vào đòi đánh chị Dung tiếp. Gây án xong, Toàn đưa hai con nhỏ cùng mình về quê tại Nghệ An. Riêng về phần chị Dung được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa với chẩn đoán chấn thương sọ não và gần như hôn mê. Điều trị tại bệnh viện một thời gian, chị Dung được đưa về quê ở Nghệ An. Bốn tháng sau chị Dung đã tử vong.

Ngày 23-9-2013 Toàn bị cơ quan công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ.

T.KHÁNH-N.NGÂN