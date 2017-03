Kẻ gây nổ xe làm chết hai mẹ con lĩnh án tử hình

Trong phòng xử chật kín người. Ảnh: Hà Anh



Bị cáo Tiềm mắt đỏ hoe trong khi chờ nghị án. Ở phía sau, anh ta gia đình bị hại tỏ thái độ rất bức xúc, cho rằng vụ án đã để lọt tội phạm. Ảnh: Hà Anh



Cáo trạng xác định, Tiềm lấy em gái của anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh). Đầu năm 2011, vợ chồng họ về ở nhờ tại dãy nhà ngang của gia đình anh Quế. Trong quá trình sống chung, Tiềm nảy sinh mâu thuẫn với chị Quỳnh khi cho rằng chủ nhà cố tình quét sân gây bụi mù khi vợ chồng hắn đang ăn cơm; rồ ga, quay bô xe máy vào giường con mình đang ngủ...

Giữa tháng 11/2011, Tiềm về quê ở xã Duy Tân (huyện Kinh Môn, Hải Dương) lấy thuốc nổ. Đêm 30/11/2011, phát hiện chìa khóa xe máy Dream của chị Quỳnh vẫn cắm ở ổ điện, Tiềm mở khóa yên, tháo bình xăng, gắn kíp điện vào khối thuốc nổ...

Sáng hôm sau, chị Quỳnh chở con gái Nguyễn Thị Khánh Vân đi học, vừa ra khỏi nhà được 1-2 phút thì chiếc Dream phát nổ. Người phụ nữ đang mang thai và con gái 4 tuổi thiệt mạng. Trước đó do nghi ngờ người bạn thân là anh Trung quan hệ bất chính với vợ mình, Tiềm đã gài thuốc nổ vào xe máy hại anh này bị cụt chân.

Cáo trạng xác định, Tiềm lấy em gái của anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh). Đầu năm 2011, vợ chồng họ về ở nhờ tại dãy nhà ngang của gia đình anh Quế. Trong quá trình sống chung, Tiềm nảy sinh mâu thuẫn với chị Quỳnh khi cho rằng chủ nhà cố tình quét sân gây bụi mù khi vợ chồng hắn đang ăn cơm; rồ ga, quay bô xe máy vào giường con mình đang ngủ...Giữa tháng 11/2011, Tiềm về quê ở xã Duy Tân (huyện Kinh Môn, Hải Dương) lấy thuốc nổ. Đêm 30/11/2011, phát hiện chìa khóa xe máy Dream của chị Quỳnh vẫn cắm ở ổ điện, Tiềm mở khóa yên, tháo bình xăng, gắn kíp điện vào khối thuốc nổ...Sáng hôm sau, chị Quỳnh chở con gái Nguyễn Thị Khánh Vân đi học, vừa ra khỏi nhà được 1-2 phút thì chiếc Dream phát nổ. Trước đó do nghi ngờ người bạn thân có quan hệ bất chính với vợ mình, Tiềm đã gài thuốc nổ vào xe máy hại anh này bị cụt chân.Ngoài ra, Tiềm còn làm giả bằng tốt nghiệp đại học để xin vào làm tại một khách sạn.trong lúc VKS đọc cáo trạng, trăm người dân tập trung xung quanh phòng xử, chăm chú lắng nghe. Sau vành móng ngựa, Tiềm không biểu lộ cảm xúc khi nghe buộc tội, đôi bàn tay luôn vân vê vào nhau. Phía dưới phòng xử, vợ Tiềm vẻ mặt đau khổ, buồn bã. Cô luôn cúi gằm, tránh cái nhìn của nhiều người dự khán., chủ tọa Phạm Minh Tuyên, Phó chánh án TAND tỉnh hỏi Tiềm phần truy tố của VKS có đúng không? Bị cáo đáp gọn lỏn: "Hoàn toàn đúng".vụ Tiềm đặt chất nổ vào xe máy của cậu bạn thân Lê Đức Trung được HĐXX thẩm vấn trước. Bị cáo khai phát hiện vợ và anh Trung có nhiều tin nhắn lén lút, hoặc nội dung trao đổi khá lạ. Là người sống nội tâm, do suy nghĩ nhiều về việc này Tiềm bị tràn dịch màng phổi và bị lao lực. Lúc đó, Trung lại nhắc "cẩn thận vợ" nên anh ta càng suy nghĩ. "Tôi nghi ngờ anh Trung quan hệ không trong sáng với vợ mình. Tôi rất chán số phận của tôi về vợ như thế, bạn như thế. Tôi bị dồn nén đỉnh điểm và đã không kiểm soát việc làm với ý nghĩ dạy Trung một bài học", Tiềm khai.Bị cáo cho biết khi làm ruộng ở gần nhà tình cờ được thuốc nổ trong khe đá liền mang về nhà. Chủ tọa ngắt lời, anh thừa biết với thuốc nổ thì đá cũng nổ tung, vậy mà còn đang tâm gài vào xe máy của anh Trung. Tiềm cúi mặt thừa nhận: "Bị cáo biết ảnh hưởng thế nào đến con người. Anh Trung bị thương chỉ là may mắn".Trả lời về cách thức cài thuốc nổ vào xe, Tiềm cho biết đã nắm được nguyên lý sử dụng nên biết cách cài.Sau khi anh Trung bị thương, Tiềm bảo từng có ý định giúp bạn tiền để đi "thay chân" nhưng thời điểm đó kinh tế eo hẹp nên không làm được. Tiềm khai do "không hiểu biết pháp luật nên không đến công an đầu thú" về tội ác đã gây ra với người bạn thân.chuyển sang tội ác của Tiềm với gia đình nạn nhân Quỳnh, chủ tọa hỏi bị cáo về mối quan hệ khi cả hai sống chung trong một nhà. Tiềm cho rằng chị Quỳnh có thái độ coi thường bị cáo cùng vợ con nên đã nảy sinh ý định trả thù.Ở dưới phòng xét xử, bất ngờ có tiếng hét lớn: "Nói láo". Vợ Tiềm gục đầu, không nhìn bất cứ ai.Chủ tọa yêu cầu khai quá trình gài thuốc nổ vào xe Dream, bị cáo nói "việc này đã có trong cáo trạng".Chủ tọa giải thích, đây là yêu cầu của HĐXX và bị cáo 34 tuổi trả lời lưu loát về việc đấu nối cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh. Tiềm bảo khi nghe tiếng nổ đã chạy ra hiện trường, thấy hai mẹ con chị Quỳnh như ngọn đuốc sống, kêu cứu thảm thiết. Chủ tọa hỏi: "Lúc đó thấy bé Vân nói: "Chú Tiềm ơi cứu con với", lương tâm của bị cáo thế nào?". Tiềm nói: "Tôi rất ân hận". Nói đến đây, anh ta bật khóc, nghẹn giọng.sau khi "thanh minh" việc cài mìn vào xe của chị Quỳnh và anh Trung là do bị dồn nén, Tiềm khai: "Bị cáo ân hận vì đã sử dụng thuốc nổ vô thức, không suy nghĩ nên gây tổn thương cho nhiều người". Nói về việc mâu thuẫn với chị Quỳnh, Tiềm cho hay đã cằn nhằn với vợ một số lần nhưng mọi việc vẫn diễn ra. Vợ Tiềm có đôi lần khuyên chồng là thôi kệ chị.Nhưng anh ta không bỏ qua, quyết thực hiện ý định trả thù. Vào đêm cài thuốc nổ và xe máy của chị Quỳnh, anh ta đã làm rất nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. "Trước đó bị cáo không hề thực tập ở bất cứ xe nào", Tiềm nói và cho hay khi gây án không biết chị Quỳnh đang mang thai.chủ tọa Tuyên hỏi anh Trung về mối quan hệ với vợ Tiềm. Bị hại này tỏ thái độ bức xúc về lời khai của bị cáo, khẳng định "không có quan hệ thân mật". Anh Trung nói khi nằm viện Tiềm có đến thăm và anh không chút nghi ngờ tâm địa độc ác của hắn. "Lúc trước, tôi nghĩ có thể tha thứ cho anh ta. Nhưng giờ Tiềm không ăn năn, không có chút tình người nên yêu cầu Tòa xử theo đúng quy định của pháp luật", anh Trung nói.Tòa hỏi về mức tiền yêu cầu bồi thường, anh Trung nói "mất gì đền đó, mất chân đền chân". Sau lời đề nghị đó, cả hội trường ầm lên tiếng cười.cả hội trường lắng nghe phần giải thích bồi thường của bị cáo với gia đình anh Quế. Theo đề nghị của chồng bị hại, bị cáo phải bồi thường tất cả các chi phí hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, anh Quế không có thêm yêu cầu gì.ông Nguyễn Công Thành, bố chị Quỳnh cho rằng vụ án khôgn chỉ có một mình Tiềm tham gia. Ông Thành yêu cầu tòa làm rõ vấn đề này.Có mặt tại phiên xử, vợ Tiềm cho biết mâu thuẫn giữa chồng và chị Quỳnh chỉ là nhỏ nhặt. Cô từng dặn chồng "mình là em, không được cãi anh chị". Người đàn bà khai không biết chuyện chồng cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh. Chị Hồi phủ nhận việc bị "vu" quan hệ bất chính với anh Trung. "Tôi cũng không thể tưởng tượng được hành vi của chồng", chị bức xúc.Tiềm quay lại xin phía gia đình các bị hại xin tha thứ về việc mình đã làm. "Mong cho tôi có cơ hội ăn năn hối cải", gương mặt Tiềm căng thẳng và toát mồ hôi.10h5', luật sư Phạm Tiến Quyển (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại) hỏi bị cáo về quá trình sinh sống ở gia đình anh Quế. Tiềm khẳng định những lời khai tại cơ quan điều tra và trước tòa về việc bị chị Quỳnh coi thường là sự thật. "Nói người đã khuất không bao giờ được sai sự thật", bị cáo trình bày.Tiềm cho hay việc cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh mất khoảng một tiếng trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ., chủ tọa cho rằng bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các phần xét hỏi đã đầy đủ, không cần thẩm vấn thêm và chuyển sang phần tranh tụng., đại diện VKS duy trì công tố tại phiên tòa nhận xét: "Cáo trạng truy tố Tiềm với 3 tội danh là có căn cứ, đúng người đúng tội. Hành vi của Tiềm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, coi thường tính mạng người khác". Việc anh Trung bị Thương không bị chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Do đó cần xử bằng hình thức nghiêm khắc.VKS thấy chỉ do va chạm lặt vặt, Tiềm đã tước đi sinh mạng của nhiều người, gây đau thương cho anh Quế và anh Trung. "Trong thời gian ngắn phạm nhiều tội, giết nhiều người..., VKS thấy không thể cải tạo, cần vĩnh vĩnh bỏ bị cáo ra khỏi xã hội mới thể hiện tính nghiêm minh của xã hội", công tố viên luận tội.VKS đề nghị xử phạt Tiềm mức án tử hình tội Giết người, 2-3 năm do Hủy hoại tài sản, 1-2 năm về tội Làm giả giấy tờ tài liệu. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Quế 130-140 triệu đồng., sang phần tranh tụng, luật sư Quyển cho rằng cần xem xét sự liên quan của vợ Tiềm trong hành vi của chồng, bởi "người mới sinh con rất nhạy cảm với những âm thanh xung quanh", nhất là khi đó trời về khuya yên ắng. "Đề nghị làm rõ có đồng phạm hay không?", ông Quyền nói.cơ quan công tố cho rằng việc chị Hồi không biết là hoàn toàn khách quan nên bác bỏ "lập luận, suy diễn" của luật sư Quyển.chủ tọa thông báo kết thúc phần tranh tụng. Được nói lời sau cùng, Tiềm lí nhí: "Tôi thực sự ăn năn hối lỗi, và tự thú với cơ quan công an. Tôi muốn sám hối, lương tâm của tôi đã nói lên tất cả. Tôi mong quý tòa giảm nhẹ hình phạt".Sau lời nói của Tiềm, phía dưới mẹ nạn nhân và một số người nhà la lớn phản đối.trong khi tòa nghị án, người nhà nạn nhân la lớn cho rằng cơ quan công an bỏ lọt tội phạm. Cảnh sát đã phải can thiệp khá vất vả để ổn định trật tự. Ngồi co ro trong vành móng ngựa, Tiềm mắt đỏ hoe, trán ướt đẫm mồ hôi.