Kẻ giấu thi thể người yêu xuống bùn xin được hiến xác

Theo Hải Duyên (VNE)



Ngày 20/9, TAND TP HCM xử lưu động, tuyên phạt Lê Tiến Sỹ (23 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản."Hành vi của bị cáo là hết sức dã man, phạm tội đến cùng. Dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng không đủ căn cứ để xem xét nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội", HĐXX nhận định.Theo cáo trạng, đầu năm 2012, Sỹ có quan hệ tình cảm với chị Hiếu (25 tuổi, quê Đồng Tháp). Do bạn gái không đồng ý với việc Sỹ uống rượu và hút thuốc nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm này, Sỹ cũng buồn vì "gia đình không quan tâm" nên nảy sinh ý định giết Hiếu rồi tự tử.Chiều 3/12/2012, Sỹ lấy dao giấu vào người rồi gọi điện rủ bạn gái đi chơi. Anh ta chở Hiếu đi lòng vòng ở khu vực phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Đến tối, Sỹ đưa bạn gái vào vườn tràm để nói chuyện.Tại đây, giữa họ lại xảy ra cự cãi. Hiếu phát hiện Sỹ dắt dao trong túi quần nên truy hỏi. Cô nhất định không trả lại dao cho Sỹ vì sợ anh ta "làm bậy" dẫn đến hai bên giằng co. Sau khi giật lại được con dao, Sỹ đã đâm nhiều nhát và cứa cổ người yêu đến chết. Lột lấy 3 chiếc nhẫn của nạn nhân, hung thủ lôi xác chị Hiếu vùi xuống bùn để phi tang.Để đánh lạc hướng điều tra của công an, kẻ thủ ác còn nhờ bạn viết thư gửi cho gia đình nạn nhân bày tỏ sự đau khổ vì chị Hiếu bỏ đi đâu không rõ. Mấy ngày sau, Sỹ uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.Tại tòa hôm nay, Sỹ thừa nhận tội ác như VKS truy tố nhưng không trả lời các câu hỏi làm rõ thêm của HĐXX. Khi được nói lời sau cùng, Sỹ xin được hiến xác phục vụ khoa học nếu phải nhận mức án cao nhất.