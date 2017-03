Kẻ giết 5 phu trầm man rợ bật khóc tại tòa xin tha tội chết

Đầu tháng 3-2013, do nợ nần, Thành đến nhà Công bàn cách kiếm tiền. Công nói kế hoạch sang huyện Sê Pôn (Savannakhet, Lào) gặp Hồ Văn Nguyên lấy súng AK đi khống chế phu trầm, cướp tài sản, đòi tiền chuộc rồi giết người bịt miệng. Ngày 23-3-2013, nhóm Thành, Công và Nguyên đến Khe Cha Lỳ (Quảng trị) gặp nhóm 7 người phu trầm. Nguyên cầm súng AK để khống chế. Thành thả một người phu trầm là Hoàng Văn Hà để về lấy 120 triệu để chuộc 7 người. Thế nhưng trong khi anh Hà về lấy tiền, Công và Thành đi đào hố, dẫn từng người phu trầm đến miệng hố, dùng gậy giết từng người một rồi đẩy xuống hố. Trong nhóm có anh Đỗ Văn Hiền may mắn cởi trói trốn thoát, chạy về thôn báo công an. Thành và Công bị công an bắt tại tỉnh Quảng Trị khi cả hai đang lẩn trốn trong rừng. Đồng phạm trong vụ án này còn có Hồ Văn Nguyên sẽ bị xét xử độc lập trên đất Lào.