Kẻ giết bạn bạc cướp ô tô lĩnh án tử hình

TAND tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Lợi (48 tuổi) trú tại khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương mức án tử hình về các tội: “giết người” và “cướp tài sản".





Sự việc được phát hiện vào sáng sớm ngày 1/3/2013, thi thể một người phụ nữ được thấy nằm tại ruộng lúa cánh đồng Cừ Cột, thuộc xã Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương.

Bị cáo Đặng Xuân Lợi bị tuyên án tử hình.





Trong khi nạn nhân còn chưa được xác định danh tính thì Công an huyện Bình Giang nhận được thông tin từ Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết tại xã Minh Đức, lực lượng công an phát hiện một đối tượng có tên Đặng Xuân Lợi, trú quán tại huyện Bình Giang đang đẩy một chiếc xe ô tô 4 chỗ đến trạm đổ xăng. Chiếc xe có vết máu.





Từ thông tin quý giá đó, lực lượng công an đã nhanh chóng đấu tranh buộc đối tượng Đặng Xuân Lợi phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.





Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận nạn nhân là chị L. quê Bắc Giang. Lợi và chị L. vốn là chỗ quen biết. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị L. chở Lợi đi đánh bạc. Lợi bị vét nhẵn túi nên trên đường về hỏi vay tiền chị L. Tuy nhiên, chị L. từ chối.

Tức tối vì nhiều lần đi đánh bạc cùng chị L. bị thua lại không được vay tiền, lừa lúc chị L. không để ý, Lợi đã dùng kéo mang theo đâm liên tiếp rồi truy sát nạn nhân đến cùng khi bị chống trả quyết liệt.





Sau khi sát hại bạn, Lợi đã vứt xác nạn nhân xuống ruộng lúa rồi cướp chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận huyện Bình Giang xe hết xăng, Lợi đẩy xe đi mua xăng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo Quốc Đô (Dân trí)