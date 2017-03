Kẻ giết bạn gái rồi giãi bày trên Facebook bị tử hình

Hai lá đơn kêu cứu vẫn không cứu được mạng người Tốt nghiệp ĐH Luật TP.HCM với tấm bằng hạng ưu, Hằng vừa làm pháp chế tại một công ty chuyên về kỹ thuật và vật liệu xây dựng, vừa tập sự hành nghề luật sư. Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc đợt tập sự, tấm thẻ luật sư đang chờ Hằng đón nhận thì xảy ra chuyện đau lòng. Những lúc Hằng đi làm, Khuyến đón lõng đe dọa. Hằng chuyển chỗ trọ vài lần, cái “đuôi” vẫn kiên trì đeo bám. Học luật và am hiểu pháp luật nên Hằng chọn cách bảo vệ mình bằng cách làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Cụ thể, Hằng đã có đơn đề nghị được bảo vệ tính mạng trước những hành động ngang ngược có chủ đích và kế hoạch của Khuyến đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh và VKSND quận này.

Cha và hai em của nạn nhân Hằng. Ảnh: XN Tuy nhiên, ngày Hằng được công an mời đến làm việc cũng là ngày cuối cùng Hằng còn có mặt trên đời này. Những nhát dao trí mạng của người từng nói lời yêu đã cướp đi mạng sống của chị khi tuổi còn xanh. Hồ sơ thể hiện cậu Hằng có lời khai rằng đã nhiều lần chở Hằng đến nộp đơn tố cáo nhưng phía công an không nhận đơn. Sau đó, VKS nhận đơn và chuyển cho công an quận để xử lý về hành vi làm nhục người khác và tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy của Khuyến. Vụ việc đang trong quá trình giải quyết thì án mạng xảy ra. Tại tòa hôm qua, cha của Hằng nghẹn ngào: “Nếu cơ quan pháp luật giải quyết rốt ráo, quan tâm kịp thời đến đơn thư tố cáo của con tôi thì đâu đến nỗi người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Có thể tội ác đã được ngăn chặn nếu mỗi người, mỗi cơ quan chức năng làm đúng chức trách công vụ của mình”. Khi người dân đã bất lực, không thể tự bảo vệ được mình mới phải cầu cứu đến cơ quan pháp luật. Ấy vậy mà tính mạng của công dân vẫn chẳng thể an toàn. Nỗi đau của vụ án này còn nằm ở chỗ cái ác đã không được ngăn chặn dù nó hoàn toàn nằm trong tay những người thừa hành công lực. Lời nhắn nhủ của bị cáo Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đặng Văn Khuyến khẩn thiết: “Cho con xin lỗi ba mẹ Hằng, con xin lỗi ba mẹ vì con đã gây ra đau thương cho mọi người. Cho bị cáo nhắn gửi đến mọi người nếu rơi vào tình huống tương tự như tôi thì đừng bao giờ hành động sai lầm như vậy”. Nghe con nói, cha mẹ Khuyến bưng mặt khóc rưng rức: “Con tôi nó yêu đương mù quáng quá…”. Mẹ Khuyến ôm ghì người thân khóc ngất. Phía bên kia, cha của nạn nhân cũng không kềm được xúc động. Trước đó, khi được tòa gọi lên để xác nhận có mặt, chưa nói được gì ông đã khóc. Cạnh ông, em gái Hằng ôm di ảnh chị và em trai Hằng cũng nức nở theo cha. Cả ba người rưng rưng mỗi khi nghe miêu tả lại hành vi dã man của bị cáo. Khi được tòa hỏi, cha của Hằng đề nghị tòa xử nghiêm.