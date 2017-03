Kẻ giết tài xế taxi và cướp tài sản, lĩnh án chung thân

Hôm nay (25-11), TAND tỉnh Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Lĩnh (27 tuổi, trú xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tù chung thân về tội giết người và 13 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt Lĩnh phải chịu là tù chung thân.

Như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, Lĩnh chính là hung thủ đã giết hại dã man anh Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) - tài xế hãng taxi Vạn Xuân (Nghệ An) hôm 14-1.



Nguyễn Xuân Lĩnh

Theo cáo trạng, đêm 13-1, sau khi uống bia cùng một số người bạn, Lĩnh thủ sẵn một con dao trong áo rồi bắt xe khách theo hướng Bắc - Nam.

Khi ra đến TP Vinh, Lĩnh xuống xe khách rồi lên xe taxi của anh Tuấn điều khiển, yêu cầu chở vào thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi lên hướng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Khi đi trên quốc lộ 8A đến xã Trung Lễ (huyện Đức Thọ), Lĩnh yêu cầu anh Tuấn dừng xe, dùng dao đâm anh tử vong rồi bỏ thi thể nạn nhân lại bên đường, cướp chiếc xe taxi chạy về hướng TP.Hà Tĩnh.

Khi đến địa phận thị xã Hồng Lĩnh, chiếc xe taxi nổ lốp nên Lĩnh dừng lại lục lấy một chiếc máy tính bảng, một triệu đồng của anh Tuấn ở trên xe rồi chạy bộ bỏ trốn. Lĩnh bị Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt ngay sau đó.



Tại phần xét hỏi ở phiên tòa, Lĩnh quanh co chối tội, phủ nhận toàn bộ cáo trạng cũng như lời khai của mình trước đó. Lĩnh cho rằng bản thân không hề đi taxi mà bắt xe ôm từ Vinh trở về nhà. Khi đến đoạn khu vực gần huyện Can Lộc thì bị xe ôm đánh ngất và cướp tài sản. Khi Lĩnh tỉnh dậy thì gặp công an.

Nghe con trai phản cung, người mẹ già của Lĩnh đứng lên kể lại nỗi khổ của gia đình. Khi Lĩnh ngáo đá mất hết tình người, phá cả bàn thờ tổ tiên, bà nghĩ đó là do ma nhập nên đi cúng bái khắp nơi.

"Tôi sinh con tôi hiểu tính nó. Khi nghe tin là tôi biết chắc con trai tôi làm. Tôi nhiều lần vào thăm cũng khuyên con nên thành khẩn thừa nhận tội lỗi của mình để được hưởng sự khoan hồng, về với các cháu”, bà B (mẹ của Lĩnh) khóc nói.

Lĩnh từng có tiền án năm năm tù về tội dí dao, cướp tài sản của tài xế taxi ở Đà Nẵng vào năm 2005. Sau khi nghe luật sư của mình phát biểu và nghe lời mẹ khuyên, Lĩnh đã chịu cúi đầu nhận tội.