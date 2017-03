Kẻ lừa tình hàng loạt nữ công nhân

Từ đầu năm 2009, tại hai xã Bình Hòa và Thuận Giao (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) liên tiếp xảy ra các vụ hiếp dâm, cướp tài sản. Nạn nhân là các cô gái tuổi từ 22 đến 28, chủ yếu là công nhân. Theo thông tin ban đầu do nạn nhân tố giác: thủ phạm là một thanh niên to cao, ăn mặc lịch sự, đi xe máy tay ga sang trọng, xức nước hoa và ăn nói có duyên... Khi thấy các cô gái đi làm về đêm một mình, hắn chạy xe theo buông lời tán tỉnh.

Hắn giới thiệu mình là kỹ sư, có cha mẹ ở nước ngoài đang thúc giục cưới vợ để đưa sang sống cùng gia đình, nên đang cố tìm một ý trung nhân... Sau một lúc nói chuyện, hắn xin số điện thoại và hẹn ngày nào đó đi uống cà phê. Sau một thời gian ngắn, hắn chủ động gọi điện thoại rủ “người bạn mới quen” đi chơi. Lợi dụng sự cả tin của các cô gái, hắn chở đến các bãi đất trống tâm sự và giở trò đồi bại.

Dương Trí Tài - ảnh: B.T

Đi đêm có ngày gặp ma

Sau khi những thông tin về các vụ cướp, hiếp táo bạo được các nạn nhân trình báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Trong khi cơ quan công an đang truy tìm tung tích đối tượng thì các vụ cướp, hiếp khác với tình tiết tương tự vẫn tiếp tục diễn ra.

“Con mồi” mà hắn nhắm tới vẫn là những cô gái nhẹ dạ, cả tin có đeo nhiều đồ trang sức và xài điện thoại. Với thủ đoạn cũ, hung thủ tiếp tục “dàn cảnh” và dùng vũ lực cướp tài sản, xâm hại nhân phẩm của 4 cô gái khác, trong đó cướp đi của Nguyễn Thị Kim T., SN 1988, quê Bến Tre một điện thoại di động, toàn bộ nữ trang trị giá hơn 5 triệu đồng, và cưỡng ép T. thoát y trước mặt hắn.

2 tòa án xét xử

Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, bằng sự cảnh giác cao độ của cô gái tên X., hắn đã bị sa lưới.

Vào tối 27.3.2009, Nguyễn T.X, SN 1987 (trú tại Thuận Giao, Thuận An) trên đường đi làm về thì gặp một thanh niên đi xe Dylan màu mận chín, chạy hướng ngược chiều và gật đầu chào X. Nghĩ là người quen nên cô cũng cười và gật đầu chào lại. Thấy vậy, người thanh niên này liền quay xe, chạy chậm theo X. để bắt chuyện làm quen. Hắn giới thiệu tên Tuấn, là kỹ sư xây dựng, có nhà riêng ở TP.HCM. Mẹ và hai em hiện đang định cư tại Mỹ, nên gia đình đang giục cưới vợ sớm để đưa sang Mỹ. Nếu tìm được người con gái hợp với mình thì ngay trong năm nay sẽ làm lễ cưới. Sau đó Tuấn xin số điện thoại của X. để liên lạc. Thấy mới quen nhưng Tuấn quá sỗ sàng, khoác lác nhiều về bản thân nên X. nghi ngờ. Cô đã nói lại chuyện này với cha và một kế hoạch đã được lập ra…

Với những tội lỗi đã gây ra, Dương Trí Tài đã bị TAND huyện Thuận An tuyên phạt 15 năm tù giam, TAND huyện Dĩ An tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam. Tổng cộng hình phạt hắn phải chấp hành là 21 năm 6 tháng tù giam.

Tối 29.3, Tuấn gọi điện rủ X. đi chơi. Hắn ăn mặc lịch sự, xịt nước hoa, chạy xe Dylan đến đón X. Đi lòng vòng ở xã Thuận Giao để “tâm sự”. Lần này hắn cũng mượn điện thoại của X. rồi bỏ luôn vào túi quần. Tiếp đó, hắn dùng vũ lực để cưỡng bức, X. chống cự liền bị hắn đánh vào mặt rồi bắt cô cởi quần áo. Thấy X. có đeo dây chuyền, hắn giật phăng rồi cướp luôn vòng vàng đeo tay. Khi hắn chuẩn bị “thịt” con mồi thì bất ngờ các trinh sát ập tới bắt quả tang.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thuận An có đủ cơ sở kết luận, Tuấn tên thật là Dương Trí Tài, SN 1968, ngụ quận 2, TP.HCM. Tài từng có tiền án về hành vi hiếp dâm và đã bị tuyên phạt 2 năm tù. Sau khi ra tù, Tài phụ giúp gia đình buôn bán, nhưng không chịu làm việc mà chỉ muốn có tiền tiêu xài. Cho đến thời điểm bị bắt, Tài đã gây ra 8 vụ cướp tài sản, hiếp dâm trên địa bàn huyện Thuận An, và nhiều vụ khác ở Dĩ An, Bình Dương, Thủ Đức, TP.HCM và Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo TNO