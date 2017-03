Kẻ sát hại chủ nhà hàng lãnh án 18 năm tù

Do nghi ngờ mình bị nhiễm HIV do có quan hệ tình dục với gái mại dâm tên H. tại một nhà hàng ở xã Xuân Yên (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) do chị Đ.T.T (23 tuổi) làm chủ, nên vào khoảng 10 giờ ngày 13.9.2012, Giang đã đến nhà hàng này tìm gặp chị T. để đưa H. đi xét nghiệm.

Khi được chị T. cho biết H. hiện không có ở nhà hàng, Giang đã bực tức và dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Giang bỏ về nhà.

Đến chiều cùng ngày, Giang đến Công an H.Đức Thọ đầu thú.

Bị cáo Phan Văn Giang tại phiên tòa sáng 26.11

Bên cạnh bản án 18 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc Giang phải bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại về tinh thần cho người nhà nạn nhân với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời Giang phải trợ cấp tiền nuôi dưỡng hằng tháng đối với con của chị T. cho đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

Được biết, con của chị T. hiện chỉ mới 13 tháng tuổi.

