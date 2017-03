Kẻ sát hại em họ tại quán cà phê nhận án chung thân

Sáng 12/1 (sau gần 6 tháng xảy ra vụ án), Đinh Trọng Huy (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Hoàng Nam (22 tuổi, sống gần nhà, em họ của Huy).Trước khi xảy ra vụ án, tháng 10/2009, gia đình Nam kinh doanh nhà nghỉ. Nửa năm sau, gia đình Huy cũng mở nhà nghỉ ngay bên cạnh. Hai bên gia đình phát sinh mâu thuẫn từ đó.



Sau khi khai trương nhà nghỉ, hệ thống cấp thoát nước bị tắc, gia đình Huy nghi ngờ người làm việc này hòng cản trở kinh doanh. Ông Nguyễn Đăng Thái, bố của Nam sang đánh ông Đinh Trọng Hải (bố của Huy). Vụ việc đã được nhà chức trách giải quyết ổn thỏa ngay sau đó.



Sửa chữa được một thời gian, ngày 20/7, gia đình nhà Huy mở lại kinh doanh nhà nghỉ. Tuy nhiên, một ngày sau, hệ thống nước của gia đình tiếp tục bị tắc. Huy và gia đình đã làm đơn tố cáo đến công an phường nhưng không đủ căn cứ.Để giải quyết vụ việc, Huy đã hẹn gặp Nam tại một quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương. Tại đây, thấy thái độ của người anh họ hùng hổ, Nam đứng dậy ra về.



Lúc đó, Huy rút dao đâm vào ngực, cổ em họ của mình. Nạn nhân bỏ chạy ra cầu thang, ngã xuống tầng 1 rồi tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ vứt dao lại hiện trường rồi bỏ chạy. Tối cùng ngày, Huy ra đầu thú.Tại phiên tòa sáng nay, gia đình bị hại không có mặt.



Trước vành móng ngựa, Huy khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng, do bị ức chế dồn nén từ chuyện bố bị đánh đến công việc kinh doanh đình trệ do gia đình nạn nhân tạo ra nên đã gây án.



Nhận định hành vi của Huy là côn đồ vì bị hại vốn là "con dì con già", tòa tuyên phạt Đinh Trọng Huy mức án chung thân.





Theo Hà Anh (VNE)