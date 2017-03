Kẻ sát hại người tình trong ôtô lĩnh 18 năm tù

Ngày 18/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt Hoàng Trọng Hiếu (38 tuổi) mức án 18 năm tù về tội "giết người".Theo HĐXX, Hiếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn, ăn năn, nhân thân tốt, ra đầu thú, gia đình đã khắc phục thiệt hại... nên chỉ cần tuyên phạt mức án trên cũng đủ sức răn đe.



VKS cáo buộc, Hiếu là nhân viên lái xe cho công ty Cấp thoát nước TP HCM. Năm 2005, người này ly hôn rồi quan hệ như vợ chồng với chị Huỳnh.Tối 10/2, Hiếu lái xe của sếp đến đón Huỳnh đi chùa Bình Dương nhưng sau đó lại đổi hướng về một ngôi chùa khác ở huyện Nhà Bè (TP HCM). Trên đường đi cả hai xảy ra cãi vã vì chị Huỳnh yêu cầu người yêu phải về sống chung với mình.



Không được chấp thuận, cô gái tức giận chửi mắng, xúc phạm vợ con Hiếu đồng thời đánh vào mặt người tình buộc phải giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm. Hiếu giải thích, với tiền lương tài xế của mình không đủ trang trải cho cuộc sống chung nhưng chị Huỳnh không nghe.Chạy đến Xóm Củi (huyện Bình Chánh, TP HCM), chị Huỳnh lại đánh Hiếu. Sợ gây tai nạn nên người này dừng xe và tiếp tục phân trần về những bất cập khi thuê phòng ở chung, mặt khác Hiếu không muốn bỏ mặc vợ con. Không nhận được sự thông cảm, Hiếu tức giận lấy chiếc võng để trên băng ghế, dùng sợi dây dù gắn ở đầu võng xiết chặt cổ nạn nhân cho đến chết.Chở xác chị Huỳnh đến đoạn đường vắng thuộc xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè), hung thủ lấy 2 chiếc nhẫn và chiếc điện thoại rồi mang thi thể nạn nhân bỏ vào bụi cây sậy ven đường.



Sau đó Hiếu đem xe về trả cho công ty đồng thời vứt chiếc võng và giỏ xách của nạn nhân xuống sông phi tang.Hai hôm sau, Hiếu đến công an đầu thú, giao nộp tài sản đã lấy của chị Huỳnh và dẫn công an đến nơi giấu xác. Giải thích việc lấy tài sản của nạn nhân, Hiếu cho rằng đó là những thứ mình mua tặng người yêu, nếu để nguyên sẽ bị mất nên giữ lại để trả cho gia đình nạn nhân. Vì vậy không đủ cơ sở để buộc tội "cướp tài sản" với người này.







Hiếu bị dẫn về trại giam. Ảnh: Vũ Mai. Hiếu bị dẫn về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.



Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Ngay từ khi được dẫn đến phòng xử, Hiếu đã tỏ vẻ lo lắng. Suốt thời gian chờ khai mạc phiên tòa anh ta ngồi bất động trước vành móng ngựa, mồ hôi chảy ướt chiếc áo sơ mi trắng.Trả lời thẩm vấn, Hiếu khai đã yêu chị Huỳnh từ ngày chưa ly hôn. Do hoàn cảnh khó khăn nên không thể tiến tới với người tình. Lúc bị chị này thúc ép buộc phải về sống chung, Hiếu cố giải thích thiệt hơn nhưng không được thông cảm. Tức giận trước thái độ của chị Huỳnh, anh ta chỉ muốn hăm dọa để chị này không xúc phạm nhưng do thiếu kiềm chế đã lỡ tay giết chết nạn nhân.Sau khi gây án Hiếu hối hận nên tìm đến công an đầu thú vừa để chuộc một phần tội lỗi, vừa mong hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.Có mặt tại tòa, cha nạn nhân cho biết gia đình từng không đồng ý về mối quan hệ của con gái với bị cáo. Suốt một thời gian dài không thấy Hiếu đến nhà chơi, họ ngỡ hai người đã chia tay. Con gái ông vừa làm đám hỏi và chuẩn bị kết hôn với người khác thì xảy ra cớ sự.