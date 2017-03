Kẻ sát nhân nhận họ hàng với Lê Văn Luyện bị y án

Theo Lê Hoàng (VNE)



Sáng 30/7, trong phiên xử phúc thẩm tại Thanh Hóa, TAND Tối cao tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh (17 tuổi, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) 18 năm tù về tội Giết người và Hiếp dâm.Theo cáo trạng, Tuấn Anh thấy Bích (nữ sinh lớp 12) xinh xắn, học giỏi nên lân la tán tỉnh nhưng bị cự tuyệt. Chập tối 11/8/2012, phát hiện cô gái 17 tuổi ở nhà một mình, Tuấn Anh đến rình trước cổng. Một người cùng thôn bắt gặp đã đuổi hắn về. Tuy nhiên, đi đến nửa đường, Tuấn Anh quay lại rồi bí mật lẻn vào nhà nữ sinh qua lối cửa sau.Phát hiện anh ta nấp trong nhà vệ sinh, Bích vội gọi điện cho công an xã và tìm cách thông báo cho người thân. Lo sợ bị bắt, Tuấn Anh xông đến dùng gậy, đèn pin đập vào đầu Bích đến khi cô bất tỉnh.Trước khi trói chân tay, vứt xác phi tang xuống sông, hắn đã hiếp dâm nạn nhân. Thi thể Bích được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, hai tay bị trói chặt phía sau bằng chiếc áo lót. Sau hơn 20 giờ gây án, hung thủ bị bắt cách nơi sát hại nạn nhân chừng 10km.Trả lời cơ quan điều tra về động cơ sát hại nữ sinh, Tuấn Anh không hề tỏ ra lo sợ, nói rành rọt: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”.Ngày 21/1, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Lê Tuấn Anh 18 năm tù cho hai tội danh Giết người và Hiếp dâm. Sát thủ cho rằng bản thân bị mắc bệnh tâm thần nên hạn chế khả năng nhận thức, không làm chủ được hành vi nên làm đơn chống án xin giảm nhẹ hình phạt.Gia đình bị hại cũng làm đơn kháng cáo yêu cầu tòa cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt, xử Tuấn Anh thêm tội danh Cướp tài sản, yêu cầu giám định lại độ tuổi hung thủ.Căn cứ giấy khai sinh lưu tại công an địa phương và kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), HĐXX phúc thẩm xác định Tuấn Anh khi gây án chưa đủ 18 tuổi. TAND Tối cao cũng cho rằng nội dung kháng cáo của bị cáo và bị hại không có cơ sở nên bác đơn.