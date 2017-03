Kẻ tẩm xăng đốt người tình lãnh án chung thân

Ngoài ra Phước phải bồi thường cho gia đình người bị hại gần 130 triệu đồng phí mai táng và tổn thất tinh thần. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ vì mục tiêu đê hèn.

Do thường đến quán cà phê Dòng Thời Gian nên Thành quen và nảy sinh tình cảm đơn phương với Y. (nhân viên của quán). Tình cảm của Thành không được đáp lại vì Y. đã có người yêu và sắp cưới. Ngày 20-4, Thành mua xăng, đến tìm Y., tưới xăng rồi châm lửa đốt. Nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do bỏng quá nặng. Hai ngày sau, Thành đến cơ quan công an đầu thú.

THANH BÌNH