Kẻ tạt acid vợ cũ vì ghen bị 20 năm tù

Theo hồ sơ, Đức và chị NTBC từng là vợ chồng, có hai con chung nhưng đã ly hôn vào năm 1993. Tháng 3-1993, Đức nghi ngờ chị C. có người yêu nên ghen và nảy sinh ý định trả thù. Để thực hiện, Đức đến chỗ làm lấy một ca nhựa đựng 500 ml acid mang về nhà cất giấu. Ngày 12-3-1993, Đức thuê xe ôm đi tìm chị C. Thấy chị C. đang chạy trên đường theo hướng ngược chiều, Đức kêu xe ôm quay lại đuổi theo. Khi đến đường Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 1, Đức kêu xe ôm chạy xe áp sát vào chị C. rồi tạt cả ca acid vào chị. Ngày 1-4-1993, chị C. tử vong. Đức bỏ trốn và lập gia đình với người phụ nữ khác. Mãi đến ngày 26-4-2013 thì Đức bị bắt.





Bị cáo Ninh Hồng Đức tại tòa. Ảnh: NGỌC THÂN

Với những hành vi nêu trên, đại diện VKS đã đề nghị Đức tù chung thân. Theo viện, hành vi của Đức là rất dã man, sau khi gây án bị cáo bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra nên cần phải xử nghiêm để răn đe.

Theo tòa, hành vi của Đức là dã man nhưng trong quá trình xét xử bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải và có cha là liệt sĩ. Bản thân bị cáo cũng đồng ý mức bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại. Từ đó, tòa tuyên mức án trên.

NGỌC THÂN