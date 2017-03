Kẻ trộm vải “khủng” phải vào tù

Theo hồ sơ, Oanh là nhân viên bán vải thuê cho cửa hàng ông Lê Phụng Anh trong một thương xá ở quận 5 từ năm 1996. Trong thời gian làm việc tại đây, Oanh đã nhiều lần lấy trộm vải, mỗi lần lấy vài cây vải. Ngày 14-3-2013, Oanh lấy ba cây vải để tuồn ra ngoài thì bị phát hiện. Tại cơ quan điều tra, Oanh khai nhận đã lấy 110 cây vải trị giá trên 400 triệu đồng. Sau khi lấy vải, Oanh cắt ra rồi nhờ Nguyễn Minh Phụng và Trương Thị Kim Hiền mang đi rao bán ngoài chợ, phần còn lại đem về nhà cất giấu. Công an khám xét nơi ở của Oanh và thu giữ, trả lại toàn bộ số vải cho ông Anh. Riêng Phụng và Hiền do không biết số vải trên do Oanh trộm được nên không bị xử lý hình sự.

THỂ HUYỀN - THÁI MINH