Kẻ tưới xăng đốt vợ hờ tự hành xác trong trại giam

Ngày được đưa ra xét xử lưu động tại một khu chưng cư thuộc quận Tân Phú, TP HCM, gương mặt Huỳnh Công Thạnh (41 tuổi) vẫn còn đỏ gay, méo mó và đầy thương tích sau những lần tự hành xác trong trại giam. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân đến dự phiên tòa, gã không một lần nhìn xung quanh.







Sinh ra và lớn lên ở Củ Chi, TP HCM, do gia đình nghèo nên Thạnh bỏ trường lớp sớm, đi học lái xe rồi về Cần Thơ sinh sống. Sau khi lập gia đình và có 2 người con, vợ chồng Thạnh đã có thời gian sống hạnh phúc.



Sóng gió bắt đầu ập đến vào năm 2004, trong một lần chạy xe, Thạnh gây tai nạn và bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Do cải tạo tốt, hơn 2 tháng sau Thạnh được tại ngoại. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng khi Thạch quay về không còn đầm ấm như xưa. Buồn bực vì không có việc làm, gia đình khó khăn, Thạnh sinh ra cục cằn thường đánh chửi vợ nên cả hai quyết định ly hôn.



Thạnh khăn gói trở về TP HCM và làm tài xế cho một công ty xe khách. Thời gian sau anh ta quen với chị Phượng (quê Cần Thơ), cũng "lỡ một lần đò" và quyết định về chung sống, thuê nhà trọ tại quận Tân Phú.



Có chung hoàn cảnh, luôn cảm thông nhau nên cả hai sống khá hạnh phúc. Họ chia sẻ mọi chuyện kể cả việc chu cấp nuôi các con riêng hay cùng góp tiền chơi hụi để dành sau này lo công việc. Trong hai năm chung sống, họ cũng có khi xảy ra cãi vã nhưng cuối cùng đều được giải quyết êm đẹp. Đến tháng 2 vừa qua, bất ngờ chủ hụi bỏ trốn cùng toàn bộ số tiền mà họ đã tích góp bấy lâu. Tiếc tiền, Thạnh và chị Phượng xảy ra cãi vã, đổ lỗi cho nhau.



Chiều 5/2, hai người lại cự cãi về chuyện cũ, Thạnh nhào đến đánh chị Phượng. Vừa khóc vừa đòi chia tay, chị Phượng bảo sẽ về quê sinh sống thì bị Thạnh dọa "sẽ cho nổ bình gas để cả hai cùng chết". Sau cuộc cải vã, Thạnh bỏ đi uống rượu. Lúc quay về, anh ta mang theo 3 lít xăng rồi lăn ra ngủ.



Sợ Thạnh làm liều, chị Phượng mang can xăng đi giấu và kể lại chuyện bị người tình đe dọa cho chủ nhà nghe. Chủ nhà hoảng sợ yêu cầu cả hai dọn đi ngay chỗ khác. Chị Phượng xin ở lại thêm một ngày, đến hôm sau sẽ chuyển.



Biết chuyện, Thạnh lại càng chán nản nên bỏ ra công viên ngồi uống rượu một mình. Đến sáng hôm sau, trên đường về nhà, anh ta tiếp tục mua hơn 1 lít xăng mang về để cả hai cùng tự tử. Vừa vào nhà, anh ta lôi chai xăng giấu sẵn trong áo đổ lên người chị Phượng rồi kéo lại gần bếp gas, bật lửa.



Ngọn lửa bao trùm khắp người, chị Phượng la hét đau đớn, lao vào nhà vệ sinh dội nước. Định chạy ra ngoài nhưng chị lại bị Thạnh kéo lại. Phát hiện sự việc, chủ nhà hô hoán mọi người lao vào dập lửa. Chị Phượng may mắn thoát chết vì được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng phải mang thương tật 48%.



Thời gian bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử, nhiều đêm Thạnh thức trắng. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, nhiều lần Thạnh vì hối hận đã tự hành hạ mình bằng cách tạt nước sôi lên mặt hay chặt đứt ngón tay.



Cúi đầu trước vành móng ngựa với đôi mắt đỏ hoe, Thạnh nói rất yêu chị Phượng. “Do đã từng đổ vỡ nên khi cô ấy đòi chia tay về quê sống, bị cáo rất buồn. Lúc đó, vì suy nghĩ nông cạn nên bị cáo mới nghĩ đến chuyện sát hại Phượng rồi tự tử”, Thạnh lí nhí khai về động cơ gây án.



"Chị Phượng là người phụ nữ tốt, sống chung với bị cáo nhưng không ghen tuông, ghét bỏ hai con riêng của bị cáo. Chị ấy còn đóng hụi, lấy tiền lời gửi cho con bị cáo ăn học thì có gì sai. Nếu vì chuyện đó mà cãi nhau rồi dẫn đến hành vi giết người thì có đáng không?", vị chủ tọa lớn tiếng chất vấn nhưng Thạnh chỉ cúi đầu thấp hơn.



Dừng lại trong giây lát, vị chủ tọa tiếp: "Không một ai có quyền được tước đoạt sinh mạng của người khác. Bị cáo là người đàn ông, từng đổ vỡ trong hôn nhân, lẽ ra phải biết quý trọng hạnh phúc đang có. Đằng này chính bị cáo đã đạp đổ những thứ tốt đẹp nhất của mình”.



Cũng có mặt tại phiên tòa, mặc dù đã mặc áo khoác và đội chiếc nón rộng vành, nhưng gương mặt và 2 cánh tay của chị Phượng vẫn lộ ra những vết sẹo chằng chịt, rúm ró. Bị chính người tình sát hại, nhưng khi HĐXX thẩm vấn về sự việc, chị thường có những câu trả lời né tránh.



"Tôi mong những người có mặt tại phiên tòa này đừng phạm vào sai lầm giống như tôi. Vì một phút nóng giận, nông nổi mà làm tan nát cả gia đình", Thạnh khóc khi nói lời sau cùng và gửi lời xin lỗi chị Phượng.



Kết thúc phiên tòa, do hậu quả có phần hạn chế, Thạnh đã biết ăn năn hối hận nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội Giết người.



Theo Hải Duyên (VNE)