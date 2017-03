Kéo cáp xuyên biển, đưa điện ra xã đảo

Sản lượng điện của xã Thạnh An năm 2014 khoảng 1,3 triệu kWh. Giá thành nguồn điện từ máy phát bằng dầu diesel cao gấp ba lần mức bình quân nhưng lâu nay EVN HCMC vẫn bán điện cho người dân theo mức giá chung nên hằng năm tổng công ty phải bù lỗ trên 10 tỉ đồng. Điều đáng nói nhất là nguồn điện từ máy phát bị khống chế công suất nên xã Thạnh An không thể phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ hậu cần nghề cá. Do vậy EVN HCMC quyết định đầu tư khoảng 170 tỉ đồng xây mới tuyến cáp ngầm 22 kV vượt biển đưa nguồn điện lưới quốc gia ra xã đảo. Dự án sẽ xây dựng mới hai trạm ngắt 22 kV, một tại bờ thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), một phía bờ xã Thạnh An và mạch cáp ngầm 22 kV dưới biển dài gần 6 km nối hai trạm ngắt vừa nêu. Ngoài ra, trên cạn cũng có một mạch cáp ngầm chuyên dụng 22 kV, tuyến cáp quang 110 kV dẫn điện từ Cần Giờ đến trạm ngắt Cần Thạnh (để truyền điện xuyên biển qua xã đảo Thạnh An) và thiết bị giám sát nhiệt độ cho tuyến cáp biển… Ông PHẠM QUỐC BẢO, Phó Tổng Giám đốc EVN HCMC 10 tỉ đồng là mức bù lỗ hằng năm của EVN HCMC do việc chạy máy dầu, phát điện cung cấp cho xã Thạnh An.