Kéo dài sự không hài lòng, dân sẽ mất niềm tin

Xử lý vụ tiêm thuốc an thần cho heo trước 20-10 Tại buổi tiếp xúc, bà Tôn Nữ Kiều Trang, cử tri huyện Hóc Môn, một thương nhân kinh doanh thịt heo ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho biết vụ phát hiện heo bị tiêm thuốc an thần trong lò giết mổ Xuyên Á đã ảnh hưởng mạnh đến tiểu thương buôn bán thịt heo trong chợ. Sau sự cố, bà Trang cho biết mình cũng như nhiều tiểu thương phải chạy đôn chạy đáo tận Đồng Nai, Tây Ninh... tìm nơi giết mổ heo nhưng không phải nơi nào cũng chịu tiếp nhận. Điều này khiến chi phí giết mổ heo của tiểu thương tăng gấp đôi so với trước đây trong khi giá heo ở chợ lại bị rớt. “Chúng tôi rất khó khăn tìm cơ sở giết mổ vì trong TP không có nơi tiếp nhận, đưa về tỉnh thì phải đầu tư nhiều vốn nhưng xa chợ, xa TP làm phát sinh nhiều chi phí” - bà Trang nói. Liên quan đến vấn đề heo bị tiêm thuốc an thần, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu phải xử lý sai phạm trước ngày 20-10, tức là trước thời điểm Quốc hội khai mạc. “Có thể xử từng giai đoạn nhưng kết luận đến đâu xử lý đến đấy, xử nghiêm cán bộ sai phạm” - ông Nhân nói.