Kéo nhau hầu tòa vì cái rãnh nước

Mất đi tình ruột thịt

Trong vụ này, cả hai bên ẩu đả, xô xát nhau. Bị đơn đánh rạn tay nguyên đơn nhưng may rằng tỉ lệ thương tật chỉ 1%-2% nên đã không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu dùng cây đánh vào những nơi xung yếu như đầu, gáy… thì dù tỉ lệ thương tật thấp, bị đơn vẫn có thể bị truy cứu... Ngược lại, cũng may cho nguyên đơn nếu cầm dao rượt chém mà chém trúng người thật thì cũng có thể vướng vòng lao lý. Trong cái may đó cũng có cái đáng tiếc là cả hai đã làm mất đi tình bà con máu mủ, tình xóm giềng. Nếu cảm thông, giải quyết một cách mềm mỏng hơn thì không nên nỗi một bên bị thương tích và cũng không phải kéo nhau đến tòa. Thiết nghĩ, đây là cái mất mát mà khó có thể một sớm một chiều hàn gắn được.

Luật sư NGUYỄN THANH VĂN, Đoàn Luật sư TP.HCM