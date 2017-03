Kéo nhau ra tòa vì bảo hợp đồng giả cách

Theo hồ sơ kiện, ba năm trước, bà N. bán các tài sản trên cho bị đơn với giá 6,5 tỉ đồng. Bà A. đã thanh toán trước 2,5 tỉ đồng, số còn lại được cho trả dần. Để giảm thuế trước bạ sang tên do tài sản quá lớn, bà A. đã yêu cầu bà N. ký vào hai hợp đồng: một hợp đồng bán nhà hàng với giá 600 triệu đồng, một hợp đồng bán đất với giá 100 triệu đồng. Sau đó, bà N. phát hiện chữ ký trong một phiếu yêu cầu chứng thực là giả, không phải chữ ký của bà. Đồng thời thấy phía bà A. không chịu thanh toán tiền như đã thỏa thuận, bà N. liền làm đơn yêu cầu xử lý hình sự bà A. vì có hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi xem xét, cơ quan chức năng cho rằng đây là tranh chấp dân sự nên yêu cầu đương sự gửi đơn đến tòa. Theo hướng dẫn, bà khởi kiện đòi hủy hợp đồng vì cho rằng các hợp đồng mua bán nhà hàng và đất là giả cách, gây thiệt hại cho bà nhưng một mặt bà N. vẫn tiếp tục yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hơn những vấn đề còn khuất tất liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà A.

Sau khi bị kiện, bà A. phản bác lại cho rằng tài sản trên trước đó đứng tên bà N. nhưng thực chất do bà bỏ tiền ra mua. Việc ký các hợp đồng mua bán với bà N. chỉ là hình thức để bà hợp thức hóa tài sản của bà (coi như là mua lại của mình). Còn việc chữ ký của bà N. có giả hay không thì bà không biết, có lẽ là do người làm dịch vụ ký thay... Do vậy, bà không chấp nhận việc đòi lại nhà hàng lẫn đất của phía bà N.

M.VY