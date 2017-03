Kéo nhau ra tòa vụ cược 100 triệu đồng cắn… “của quý”

Theo V.TR. - TRƯỜNG GIANG (TTO)



Hồ sơ của Công an xã Mỹ Thành Bắc lập ngày 13-3 xác định vào khoảng 16g ngày 12-3 tại nhà ông Nguyễn Văn Chăng ở ấp 3 tổ chức tiệc nhậu. Ngoài bảy người đàn ông, tiệc nhậu này còn có hai phụ nữ là bà N.T.N. (58 tuổi) và bà L..Khi mọi người đã ngà ngà say, xảy ra thách thức, lời qua tiếng lại.Theo biên bản công an, trong lúc nhậu, ông H. và bà N. nhắc chuyện xưa hai người. Bà N. táo bạo hơn khi nói “của quý” của ông H. có vết sẹo. Ông H. chẳng những không ngại ngùng mà còn có hành động phản cảm khi cởi quần để mọi người kiểm chứng ba lần, bất chấp bạn nhậu can ngăn.Do có lấn cấn từ trước cuộc nhậu, nên khi bà L. nói vài câu thì ông H. thách thức và nằm xuống nền nhà, bà L. đã thực hiện theo thách thức.Trưa 23-4, tiếp xúc với phóng viên, bà L. xác nhận những gì bà khai với công an đều chính xác. Sở dĩ bà làm vậy vì ông H. thách thức, muốn làm nhục bà trước mọi người.Bị cắn vì lời cược 100 triệu đồng?Sau khi sự việc xảy ra, bản thân bà L. đã làm đơn tố cáo ông H đã có hành vi thách thức, làm nhục bà. Công an xã đã mời ông H., bà L. và các nhân chứng tường trình và ghi lời khai.Bà L. tường trình giống như biên bản công an xã lập ngày 13-3.Khi bị cắn đau, ông H. chụp ghế đánh bà L. và được mọi người can ngăn. Theo bà L., sở dĩ bà thưa lên công an là vì ông H. tuyên bố nếu đánh bà không được thì ông sẽ thuê giang hồ xử và “san bằng” nhà bà.Tại buổi hòa giải tại xã Mỹ Thành Bắc ngày 1-4, bà N. xác nhận ông H. có thách thức: “Nếu cô Út (bà L.)… tôi sẽ cho 100 triệu đồng”. Lời khai này trùng khớp với một số nhân chứng tại buổi nhậu ở nhà ông Chăng.Tuy nhiên, trong bản tường trình và lời khai của ông H. với công an, ông H. không nhận vụ đánh cược 100 triệu đồng và thách cắn.Chính quyền xã Mỹ Thành Bắc đã đưa vụ việc ra hòa giải. Đại diện chính quyền xã kết luận nguyên nhân xảy ra sự việc nói trên là hai bên quá chén, không làm chủ được bản thân. Sự việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự xóm, ấp. Dù vậy, hội đồng hòa giải thống nhất không xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. và bà L.; yêu cầu hai bên không kiện đòi bồi thường danh dự và số tiền 100 triệu đồng mà bà L. cho rằng ông H. cược.Tuy nhiên cả hai không thống nhất nên yêu cầu chuyển hồ sơ về Công an huyện Cai Lậy.Thượng tá Nguyễn Văn Tảo, trưởng Công an huyện Cai Lậy, cho biết sau khi nghiên cứu hồ sơ, thấy mức độ thương tật của ông H. không lớn nên không xử lý hình sự được. Còn việc ông H. có thách đố và hai bên đều yêu cầu bồi thường danh dự thì thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Chính vì vậy công an huyện hướng dẫn công an xã làm thủ tục chuyển vụ việc này đến TAND huyện Cai Lậy để giải quyết.Trao đổi với phóng viên chiều 23-4, ông Phan Văn Tiện (bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành Bắc) cho biết vụ việc này làm địa phương rất “đau đầu”. Trước mắt Đảng ủy xã đã chỉ đạo Hội cựu chiến binh xử lý cách chức chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp 3 đối với ông H. vì không còn đủ tư cách, uy tín giữ chức vụ này nữa.