Kết cục buồn của những tướng cướp 9x dạt nhà đi hoang

Sau những ngày phiêu bạt giang hồ, túng tiền tiêu nên họ sẵn sàng đi cướp giật, thậm chí là giết người cướp của mà không một chút run tay. Tội ác của những tướng cướp tuổi 9x đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho biết bao nhiêu người.

9x lên “kịch bản” giết người, cướp xe tay ga



Khoảng 0h30, ngày 30/11/2009, Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội kiểm tra 3 thanh, thiếu niên trong đó có 2 nam, 1 nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra trong cốp xe, cảnh sát phát hiện có một chiếc búa, dao nhọn, dây và băng dính. Đưa các đối tượng về, công an phường Trung Liệt đã làm rõ tên tuổi gồm: Phạm Đức Huy (sinh năm 1992 ở phường Thanh Nhàn), Bùi Hồng Ngọc (sinh năm 1994 ở phường Thanh Lương); cả hai đều ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Đức Thái, (sinh năm 1991 ở Thanh Oai, Hà Nội).



Tại cơ quan điều tra, những thanh niên này khai nhận chiếc xe máy là tài sản cướp được của anh Phạm Đức Thanh, sinh năm 1969 quê ở Thái Bình, tạm trú ở Từ Liêm.



Bị dẫn giải về Công an quận Đống Đa sau khi thực nghiệm hiện trường, Bùi Hồng Ngọc vẫn giữ nét mặt thản nhiên, đôi khi còn làm dáng trước ống kính. Ngọc khai, nạn nhân là người đồng tính, có quen với Huy từ trước qua chat. Ngọc cũng đã 9 lần đi chơi, đi ăn uống với nạn nhân. Thỉnh thoảng hết tiền tiêu, “chú” còn cho 100 - 200 nghìn đồng.







Huy và Ngoc tại cơ quan công an

Khoảng 20h ngày 29/11/2009, Ngọc và Huy mang dao nhọn, búa, dây và băng dính để đi cướp. Huy bảo: "Hết tiền, đi cướp đi!". Sau khi chọn đối tượng cướp là anh Thanh, Ngọc đã đề nghị Huy bỏ thuốc mê hoặc gì đó để cướp tài sản nhưng Huy không đồng ý. Ngọc sợ giết người sẽ bị truy cứu thì Huy trả lời: “Giết rồi, ai biết mà truy. Cả hai đã đi taxi đến khu đất trống trên đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy để thực hiện ý đồ.Ngọc gọi điện cho anh Thanh tới khu vực chúng đợi sẵn, nói là Huy đang bị ngất, đề nghị đến cứu. Anh Thanh đến nơi thì Huy vẫn giả vờ nằm bất tỉnh ở bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.Huy giả vờ ngất lâu, nạn nhân dìu mấy lần nhưng chưa được. Khi anh Thanh quay lại, mang theo chai nước thì bị Huy đâm vào sườn trái. Huy tiếp tục xiết cổ, bảo Ngọc lấy dây. Ngọc thản nhiên khai nhận: “Em cầm dây cho thằng Huy thắt”.Ngọc và Huy lục ví, túi nạn nhân được 600 nghìn đồng và chìa khóa nhà. Cả hai đã nhổ cỏ đắp lên xác nạn nhân để không ai nhận ra. Khi đi ra lấy xe, do xe khóa cổ nên Ngọc gọi điện cho Thái đến để phá hộ.Sau khi Thái phá khóa xe, cả 3 lai nhau về nhà trọ của anh Thanh ở Từ Liêm. Ngọc và Huy vào nhà lục tài sản nhưng chỉ lấy được chiếc sạc máy tính, sạc điện thoại và vài chai nước ngọt. Cả 3 đèo nhau về tới Thái Hà thì bị bắt giữ do không đội mũ bảo hiểm.Phạm Đức Huy kẻ chủ mưu, trực tiếp giết nạn nhân thì “tươi tắn” đến rợn người. Huy cười tươi, làm điệu trước ống kính máy ảnh. Huy khai nhận toàn bộ “quá trình” giết người như Ngọc đã khai.Ngày 13/8/2010, tại phiên tòa sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Đức Huy 18 năm tù, Bùi Hồng Ngọc 12 năm tù cho 2 tội Giết người và Cướp tài sản.Sáng ngày 29/12/2009, người dân xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) phát hiện ngôi nhà xây cấp bốn của bà Hoàng Thị Xinh (SN 1949) nằm gần bìa rừng đã bị cháy trụi từ lúc nào, trong đống tro tàn có một xác người.Ngay sau đó, tin về vụ cháy được báo đến các cơ quan chức năng. Tại hiện trường, xác bà Xinh nằm dưới nền nhà, cạnh giường ngủ với những dấu hiệu rất bất thường, không đúng quy luật của những vụ chết cháy. Thấy có dấu hiệu của một vụ án mạng, ban chuyên án được thành lập.Theo nhận định ban đầu của Ban chuyên án, nhiều khả năng bà Xinh bị giết để cướp của rồi đốt xác phi tang. Ông Hương, chồng bà Xinh cũng cho biết thêm, bà có một số nữ trang, trong đó có ba sợi dây chuyền và khá nhiều tiền. Khi khám nghiệm hiện trường, CA không thu được sợi dây chuyền mà bà Xinh thường đeo.Đến tối 30/12/2009, trinh sát đã nhận diện được kẻ khả nghi, đó là Nguyễn Nghị (SN 1991), trú tại xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn - Bình Định) vào làm tại công trình được bốn tháng. Trước khi xảy ra vụ cháy, Nghị không có tiền, nhưng ngay trong ngày 30/12 lại sắm điện thoại di động chi tiền thoải mái. Cùng với nhiều chứng cứ khác trinh sát thu thập được từ Nghị, ban chuyên án quyết định triệu tập Nghị để làm rõ.Chỉ hai giờ đồng hồ sau, Nghị đã phải cúi đầu nhận tội. Lúc 23 giờ 30 ngày 30/12, Nghị bị bắt khẩn cấp để điều tra. Tại cơ quan điều tra Nghị khai: Do làm công trình gần nhà bà Xinh nên biết bà có vàng và tiền. Sáng 28/12 thấy ông Hương chồng bà Xinh về Đà Lạt, Nghị nghĩ ngay đến việc cướp tiền của bà Xinh. Khoảng 0 giờ ngày 29/12, Nghị mang theo con dao nhỏ của nhóm thợ xây vẫn dùng, sang nhà bà Xinh.Sau khi sát hại nạn nhân, hắn lục tìm thấy túi nylon bên trong có ba sợi dây chuyền vàng và 29 triệu đồng được giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Sau đó hắn mang hết những đồ dễ cháy tấp quanh xác bà Xinh rồi nổi lửa đốt. Sau khi gây án, Nghị mang tiền, vàng đi giấu. Ngày 30/12 Nghị rút ra 3 triệu đồng để mua điện thoại và tiêu xài.VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Nguyễn Nghi với 3 tội danh: Giết người, Cướp của và Hủy hoại tài sản.Vào đêm 13/8, anh Nguyễn Đình Bính, 21 tuổi, ở Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên chở người yêu đi chơi, đến đoạn đường 200 thuộc xã Trung Hoà thì bị một tốp thanh niên dùng dao đe dọa, chém vào tay, rồi cướp xe máy.Anh Bính và người yêu đã tìm đến trụ sở Công an huyện Yên Mỹ trình báo. Công an huyện Yên Mỹ đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH chia thành nhiều mũi trinh sát điều tra.Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, các trinh sát được nhân dân cung cấp thông tin, gần đây cứ vào khoảng 23h xuất hiện 1 nhóm thanh niên ngủ tại nhà nghỉ Trường Giang đóng trên địa bàn Phố Nối, Mỹ Hào thường xuyên đến ăn uống rất khuya tại quán bún phở đêm ở xã Liêu Xá, Yên Mỹ trên trục quốc lộ 39A. Khi đã ngà say, chúng thường đem vỏ chai rượu ra đường đập vỡ và có tư chất rất bệ rạc.Nhưng khi các trinh sát ập đến nhà nghỉ Trường Giang thì các đối tượng này đã đi mất. Theo chủ nhà nghỉ cho biết, bọn chúng thuê 3 phòng trọ ở đây đã được gần 1 tháng. Trong đó có 2 đối tượng tên là Vinh và Linh.Ngay lập tức đối tượng tên Vinh được xác minh là Vũ Duy Vinh, 23 tuổi, ở xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, bỏ nhà đi gần 1 tháng nay. Còn Linh được làm rõ là Nguyễn Thị Phương Dung, 14 tuổi, ở thôn Thinh Lang, xã Đình Bảng (huyện Từ Sơn - Bắc Ninh). Đến 13h cùng ngày, các trinh sát đã phát hiện và triệu tập Dung tại một hàng Internet ở xã Minh Đức, Mỹ Hào.Tại cơ quan điều tra Dung khai nhận: Do trước đó mượn xe máy của bạn đi bị ngã hỏng xe Dung đã bàn với Đỗ Trọng Toàn (xã Nhân Hoà - Mỹ Hào); Doãn Văn Nghiệp (Liêu Xá - Yên Mỹ); Doãn Văn Tư (Liêu Xá - Yên Mỹ); Đào Quyết Thắng (Bạch Sam - Mỹ Hào); Nguyễn Trung Nghiêm, Đặng Văn Lợi, Nguyễn Văn Dũng đều ở thôn Văn Nhuế (thị trấn Bần Yên Nhân - Mỹ Hào).Tại cơ quan điều tra, bọn chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Dung với vai trò là đối tượng chính trong vụ án, đã hô hoán chỉ đạo các đối tượng khác. Toàn bán chiếc xe cướp được 2,5 triệu đồng và tiêu xài hết.Với vai trò cầm đầu, Nguyễn Thị Phương Dung bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam.Một vấn đề dễ nhận thấy là tất cả những trường hợp tuổi teen phạm tội đều có một điểm chung là có hoàn cảnh đặc biệt. Gia đình lơ là chăm sóc nên chúng dễ bị bạn bè xấu rủ rê, sa chân vào những thói chơi hư hỏng, bỏ nhà đi hoang rồi phạm tội vì túng tiền. Môi trường thiếu lành mạnh trên các game online, các mối quan hệ ảo trên Internet chính là chất xúc tác, tạo cơ hội cho những thành phần bất hảo gặp nhau.Để ngăn ngừa tội phạm vị thành niên thì điều quan trọng nhất vẫn phải là cần sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của chính các em. Gia đình và nhà trường là nhân tố quan trọng giúp các em trưởng thành về nhân cách và trở thành người có ích cho xã hội.Hy vọng, sau những tháng ngày được răn đe bởi pháp luật các em sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, đừng đánh mất những tháng ngày tươi đẹp về sau.