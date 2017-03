Kết luận về vụ án oan ở Thanh Hóa

Theo đó, xác định trong quá trình giải quyết vụ án liên quan đến bà Lan, hàng loạt cán bộ và lãnh đạo công an, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa có thiếu sót, vi phạm các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Lan, năm 2007 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giam bà về hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản” là thiếu căn cứ, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án.



Tiến hành xác minh, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nhận thấy vụ án bà Nguyễn Thị Lan có nguyên nhân từ việc tranh chấp quyền lợi kinh tế giữa bà Nguyễn Phương Ngân (giám đốc Công ty TNHH Ngôi Sao) và bà Lan. Nhưng cơ quan tố tụng Thanh Hóa hình sự hóa quan hệ dân sự, đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lan.



Đến ngày 22-10-2009, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nguyễn Thị Lan, đồng thời công khai xin lỗi và làm các thủ tục bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Lan.



