Kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Chiều nay (23-9), Sở GTVT TP.HCM cùng với Sở GTVT các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu họp triển khai công tác kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điển phía Nam.

Theo hội nghị, để TP.HCM phát triển bền vũng, giữ vai trò đầu tàu thì việc kết nối giao thông với các tỉnh trong vùng là cần thiết và là động lực để thúc đầy công nghiệp hóa, hiện đại hóa cả vùng và đất nước.

Trước đó, theo ý kiến kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, việc kết nối giao thông liên vùng bao gồm kết nối cứng (gồm hạ tầng giao thông, điện lực, viễn thông, năng lượng, logictis…) và kết nối mềm (thể chế chính sách, khoa học công nghệ, hệ thống giáo dục đào tạo, công nghệ thông tiin,sở hữu trí tuệ…)…

Theo dự thảo về công tác kết nối giao thông vùng, ở hướng về Đồng Nai sẽ tiếp tục mở rộng xa lộ Hà Nội, nâng cấp quốc lộ 1A và 1K, khai thác hiệu quả hơn nữa đường cao tốc TP.HCM – Long Thành- Dầu Giây…

Ở hướng kết nối với Long An sẽ tiếp tục ở rộng quốc lộ 1A; sớm đầu tư, mở rộng trục đường vành đai 2 đoạn An lạc – An Sương – nút giao trạm 2…

Ở hướng kết nối với Long An về phía Nam qua quốc lộ 50 sẽ tiếp tục mở rộng quốc lộ này.

Ở hướng kết nối với Bình Dương, ngoài việc cần sớm đầu tư, mở rộng quốc lộ 13, 14 thì sẽ sớm làm ngay đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành…

Ở hướng kết nối với tỉnh Tây Ninh thì ngoài việc sớm mở rộng quốc lộ 22 thì cần triển khai sớm đường cao tốc TP. HCM – Mộc Bài đồng thời xem xét kéo dài rới TP Tây Ninh và cửa khầu Xa Mát…

Tại hội nghị, đại biểu Sở GTVT các tỉnh cũng đưa ra đề nghị giữa TP.HCM và các tỉnh cần sớm nghiên cứu, rà soát, kết nối vận tải bộ - thủy giữa các địa phương và hướng lâu dài là xây dựng, kết nối đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia; kết nối giao thông thủy nội địa, cảng biển, cảng sông, cảng cạn (ICD)…