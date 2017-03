Kết quả xác minh sơ bộ vụ cung cấp thịt cá thối cho bếp ăn học sinh

Cá diêu hồng có hùi hôi vào bếp ăn của Trường Tiểu học Long Bình (huyện Bàu Bàng).

Theo báo cáo, vào 16 giờ 30 phút ngày 5-3, theo phản ánh nghi ngờ về chất lượng an toàn thực phẩm của phụ huynh học sinh, Đoàn Kiểm tra liên ngành Bàu Bàng và lực lượng liên quan đã kiểm tra xe ô tô vận chuyển nguyên liệu thực phẩm cung cấp cho Trường Tiểu học Long Bình.

Kết quả trên xe có 72 kg cá diêu hồng đã qua sơ chế mổ bụng, ướp đá, đựng trong ba sọt nhựa vuông lớn. Đánh giá ban đầu, số cá này có mùi hôi. Ngoài ra, trong xe còn chứa 12 kg da heo không xuất trình được giấy kiểm dịch thú y, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có mùi hôi. Riêng về một số loại rau củ quả vẫn còn khá tươi.

Đơn vị nhận hợp đồng lấy thực phẩm, nấu nướng tại Trường Tiểu học Long Bình là công ty TNHH MTV Phú Nhật Hào (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên Bình Dương) do ông Lê Quang Hoàng làm giám đốc.

Để có căn cứ xử lý về chất lượng cá diêu hồng, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bàu Bàng đã lấy mẫu gửi xét nghiệm chất lượng thực phẩm tại Viện Y tế công cộng TP HCM. Riêng 12 kg da heo buộc thực hiện tiêu hủy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã có công văn chỉ đạo các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tuyến huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn trường học, bếp ăn doanh nghiệp trên địa bàn do Công ty TNHH MTV Phú Nhật Hào nấu ăn.

Ngày 12-3, cơ quan chức năng đã hoàn tất kiểm tra 18 bếp ăn trường học do Công ty TNHH MTV Phú Nhật Hào cung cấp suất ăn. Kết quả sơ bộ cho thấy, công ty này hợp đồng với trường học vào nấu ăn trực tiếp tại bếp ăn mỗi trường phục vụ ăn uống cho học sinh mỗi ngày bữa ăn trưa và suất ăn giữa buổi chiều. Nhân viên chế biến thức ăn được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ hàng năm không đầy đủ. Hệ thống thoát nước bên ngoài khu vực chế biến ở một số trường còn ứ đọng, có nhiều ruồi.

Hiên cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang chờ kết quả xét nghiệm an toàn thực phẩm đối với lô cá diêu hồng có nghi ngờ về chất lượng an toàn thực phẩm. Sau khi có đầy đủ báo cáo kết quả thanh kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ xử lý các vi phạm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV Phú Nhật Hào.