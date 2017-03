Kết tội, lòng người không phục!

Tai họa từ lời nói đùa Khoảng 22 giờ 30 ngày 17-6-2009, bà Lê Thị Hoa đi bán vé số dạo về đến ngõ nhà mình ở xã Phú Dương (Phú Vang) thì có người chạy xe máy áp sát, giật túi xách bên trong có hơn 1 triệu đồng cùng 250 tờ vé số. Bất ngờ, bà Hoa chỉ kịp thoáng thấy kẻ cướp giật mặc áo sọc màu trắng, còn biển số xe, màu xe cho đến số người ngồi trên xe bà đều không biết. Nghe tiếng bà quýnh quáng tri hô, hai con trai của bà chạy ra, lấy xe máy truy đuổi. Đến tỉnh lộ 2, xe họ va chạm với một xe máy khác mà họ nghi là của tên cướp. Họ bị ngã, còn chiếc xe kia chỉ chao đảo rồi tiếp tục phóng đi. Truy đuổi không thành, mẹ con bà Hoa đến công an xã trình báo. Trên đường về, mẹ con bà ghé một quán cháo ven đường. Bà Hoa than khóc kể lại chuyện và nói có thoáng thấy tên cướp mặc áo sọc màu trắng. Lúc này, Việt, Huy, Hùng và Dũng đang ngồi ăn cháo. Nghe vậy, Việt quay sang đùa: “Áo tên cướp có giống áo của tui không?”. Bà Hoa liền bảo Việt đừng đùa như thế rồi ra về. 12 ngày sau, Công an xã Phú Dương triệu tập Việt, Huy, Hùng, Dũng đến trụ sở rồi tạm giữ vì cho rằng họ có liên quan đến vụ cướp giật. Trong lúc bị tạm giữ, Huy và Dũng nhận tội. Tiếp đó, công an xã gọi điện thoại yêu cầu cha mẹ bốn thanh niên này đến xã bảo lãnh, nộp tiền phạt. Về nhà, Huy và Dũng viết đơn gửi UBND xã Phú Dương kêu oan rằng mình bị đánh đập nên nhận tội bừa. Tháng 8-2009, Công an huyện Phú Vang đã khởi tố, bắt tạm giam Việt, Huy, Hùng, Dũng. Tháng 4-2010, VKS huyện ra cáo trạng truy tố họ. Tháng 7, TAND huyện trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.