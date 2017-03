Kẹt xe ảnh hưởng đến giờ chạy tàu

Trước thực trạng này, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra hiện trạng an toàn giao thông tại các khu vực giao nhau giữa đường sắt với đường bộ. Trên cơ sở này sẽ xác định nhu cầu đầu tư nhằm không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn. Ngoài ra, TP còn yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường sắt.

