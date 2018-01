Kẹt xe khủng khiếp ở cửa ngỏ phía Đông

TS Phạm Sanh:

Phải quy hoạch cảng Cát Lái

TS Phạm Sanh Ùn tắc ở khu vực cảng Cát Lái là do xe container ra vào cảng là quá lớn, đặc biệt là vào mùa Tết. Điều này lan ra cầu Phú Mỹ, đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, lan ra quận 2, quận 7…

TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp như thành lập các tổ phản ứng nhanh, cố gắng giải quyết nhanh hàng hóa trong cảng, thậm chí xây dựng vòng xoay Mỹ Thủy nhưng chỉ là giải pháp kẹt đâu gỡ đó thôi. Vòng xoay Mỹ Thủy không thể giải quyết lượng xe container ngày nào cũng ùn ùn ra vào cảng. Vấn đề cho khu vực này là giải quyết bản chất. Đó là quy mô của cảng Cát Lái hiện nay tới đâu, quy hoạch như thế nào, giao thông kết nối với cảng Cát Lái là gì. Có thể tính toán tuyến giao thông vào cảng bằng đường sắt, đường hầm, cầu vượt hay một tuyến đường riêng. Không được nữa thì phải tính đến chuyện di dời ra vùng ven và giảm quy mô của cảng Cát Lái. Ngày nào vẫn thả lỏng quy mô và quy hoạch cảng Cát Lái thì không biết giao thông TP đi về đâu. Có lẽ phải mời tư vấn nước ngoài, những tư vấn chuyên nghiệp về cảng để có thể giải quyết bài toán quy hoạch cho cảng. Trên thế giới không bao giờ để một cảng lớn nằm trong đô thị mà phải đưa ra vùng ven. Ngày trước cảng Cát Lái là vùng ven của TP nhưng bây giờ đây đã là TP phía Đông gồm Thủ Thiêm, quận 2, quận 9 nối kết với nhau. Nếu chọn cảng Cát Lái thì “dẹp” TP phía Đông, mà chọn TP phía Đông thì giảm bớt quy mô cảng Cát Lái, trong khi hiện nay quy hoạch của cảng là chưa rõ. Đại biểu HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình: Nhà ở đang đi trước giao thông

Cao Thanh Bình Thời gian qua HĐND TP nhận nhiều ý kiến bức xúc của bà con về tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông. Tại khu vực Cát Lái đang làm nút giao Mỹ Thủy, tuyến đường Võ Chí Công cũng đang nâng cấp, thêm nữa là hệ thống giao thông như Vành đai 3, đường Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Duy Trinh vừa hẹp lại vừa chưa có kết nối một cách đồng bộ. Thêm nữa là khu vực đó tập trung một số cảng Phú Hữu, cảng Cát Lái... Trong dịp cuối năm thì lượng hàng xuất nhập khẩu lại cực kỳ lớn để phục vụ cho Tết, do đó không thể tránh khỏi được việc xe vô nhiều.

Người dân đi qua trục đường này đều ca thán. Ngay cả nhóm tài xế Grab, Uber khi nhận cuốc xe qua khu vực này đều khuyên khách đi tuyến khác và chấp nhận hủy chuyến xe. Về việc này, lẽ ra TP phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo từ trước, dự phòng nhiều tình huống nhưng còn bị động, các phương án dự phòng chưa khả thi, do đó mới có trường hợp đoạn đường dài 8 km mà đi 5-6 tiếng chưa hết. Nhiều người cũng bức xúc rằng ở vòng xoay Phú Hữu hay một trục đường khi xảy ra tình trạng kẹt xe thì xe container đóng cửa xe, để xe ở đó luôn nên tình trạng kẹt xe nặng hơn. Chưa hết, ở gần đó có nhiều bãi xe container mà khi rẽ vào chỗ đậu xảy ra ách tắc, ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông. Vì vậy cần tính lại bài toán quy hoạch các bến bãi đậu xe này. Ngoài ra, ngành giao thông cần tập trung nghiên cứu lại việc phân luồng, điều phối giao thông một cách khoa học, chặt chẽ. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền người dân chấp hành luật giao thông. Tránh tình trạng xe container lấn làn đường dành cho người đi bộ, xe máy, rất nguy hiểm… Về lâu dài, cửa ngõ phía Đông đang được tập trung phát triển với rất nhiều dự án lớn. Quy hoạch thì cửa ngõ phía Đông khá chi tiết, đảm bảo quá trình phát triển lâu dài nhưng nguồn lực ngân sách chưa đủ dẫn đến một số dự án hạ tầng giao thông đầu tư chậm. Trong khi đó hạ tầng nhà ở, các doanh nghiệp, công trình nhà cao ốc phát triển quá nhanh, phần đầu tư quỹ đất cho giao thông chậm hơn đầu tư phát triển nhà ở gây quá tải, dẫn đến cả khu phía đông bị ách tắc là điều dĩ nhiên. Chúng ta thấy bài toán đó nhưng hiện nay không tập trung nguồn lực cho khu vực này để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội thì bài toán kẹt xe coi như là liên tục, thường xuyên. Do đó trong thời gian tới các ngành, sở cũng cần nghiên cứu đưa thứ tự ưu tiên cho một số công trình giao thông, một số công trình hạ tầng kỹ thuật của khu vực phía Đông vào danh sách công trình ưu tiên hàng đầu để chúng ta tập trung đầu tư. Ông Ngô Hải Đường, Sở GTVT TP.HCM: Quy hoạch cảng 37 triệu tấn/năm, thực tế gần 60 triệu

Ông Ngô Hải Đường Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM), Sở GTVT đã xác định hai khu vực nóng về ùn tắc giao thông là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái nên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Năm 2018, hai khu vực vẫn là hai khu vực điểm nóng cần tập trung.

Với cảng Cát Lái, Sở GTVT đang tập trung xây dựng nút giao Mỹ Thủy, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30-4, bảo đảm giao thông mặt đường và thường xuyên vệ sinh tưới nước chống bụi cho khu vực. Một số công trình khác đang triển khai: Đường nối từ cảng Cát Lái đi ra đường Vành đai Đông, mở rộng tuyến Nguyễn Thị Định ra 60 m, đường Vành đai 2 phải kết nối khép kín ra xa lộ Hà Nội, Gò Dưa. Cảng Cát Lái được quy hoạch 37 triệu tấn hàng/năm nhưng năm 2017 đã khai thác 59 triệu tấn, quá tải so với hạ tầng. Vì vậy, Sở GTVT đã làm việc với Cục Hàng hải để điều tiết lại lượng hàng ra vào phù hợp với hạ tầng hiện có xung quanh mới giảm được áp lực, xây dựng bãi chứa tại cảng… “Tuy nhiên, giải pháp căn cơ vẫn là quy hoạch” - ông nói.