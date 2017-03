Kêu gọi các đối tượng vụ chém nhau như phim đầu thú

Liên quan đến vụ hai băng nhóm sử dụng hung khí để thanh toán nhau xảy ra trên đường Võ Thị Sáu thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai), lãnh đạo Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 12-3 cho biết như trên.



Các đối tượng trong vụ chém nhau bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CTV

Trước đó sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng để phục vụ công tác điều tra gồm Phan Văn Phúc (28 tuổi), Trần Chí Thanh (18 tuổi), Nguyễn Đại Ngọc Hải (20 tuổi, cả ba cùng ngụ TP Biên Hòa), Dương Vũ Tuấn Thanh (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).



Đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích đồng thời khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với sáu đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ án. Lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cũng cho biết đang tập trung lực lượng ráo riết khẩn trương tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn.



Hung khí hai nhóm đã sử dụng để thanh toán nhau. Ảnh: CTV

Qua điều tra, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa xác định do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 20 giờ 30 ngày 11-2, Hoàng Cao Khải (26 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong) điện thoại hẹn Phạm Đức Thọ (33 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) đến khu vực cầu Đồng Tràm trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất để giải quyết.

Khi băng của Thọ vừa bước xuống ô tô thì nhóm của Khải dùng mã tấu, kiếm xông vào truy sát. Nhóm của Thọ cũng rút hung khí chống trả, tạo thành cảnh đâm chém loạn xạ trong đêm. Tiếp đó, mỗi bên khoảng 20 người dùng hung khí là súng tự chế, ống sắt, gạch đá đánh nhau.

Vụ truy sát làm hai người bị thương nặng, trong đó Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong) bị chém gãy xương cẳng tay trái, dập nát xương bánh chè và Lê Phú Luận (27 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình) bị chém một nhát vào gò má bên phải. Dương và Luận ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.

Trong hai đối tượng bị chém thì Trần Đình Dương đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Dương khai nhận đã sử dụng hai con dao ngồi sau xe do một đối tượng khác chở để đi đánh nhau với nhóm của Hoàng Cao Hải.