Kêu gọi đảm bảo an toàn cho ngư dân khai thác trên biển

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám kêu gọi các tổ chức nghề cá của các quốc gia trong khu vực cùng nhau bảo vệ ngư dân khai thác an toàn, đúng quy định của pháp luật trên biển. Theo Thứ trưởng Tám, những năm gần đây, trong bối cảnh tình hình trên biển ngày càng phức tạp, ngư dân Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là vấn đề an toàn khi khai thác tại vùng biển của Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay có gần 4.000 vụ tàu cá gặp nạn với hơn 2.300 người chết, bị thương. Trước tình hình đó, vấn đề an toàn cho ngư dân, tàu cá đang được đặt ra cấp bách.





Việt Nam nỗ lực hợp tác với các nước trong khu vực bảo vệ ngư dân khai thác an toàn, đúng quy định của pháp luật trên biển. Ảnh: XH

“Việt Nam đã và đang nỗ lực hợp tác với các nước trong khu vực xây dựng cơ chế đối thoại nhằm trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc liên quan đến ngư trường, các tàu cá hoạt động trên các vùng biển của nhau và các vấn đề liên quan khác” - Thứ trưởng Tám nhấn mạnh.

Kéo dài đến ngày 8-4, cuộc họp Hội đồng giám đốc SEAFDEC lần thứ 48 tập trung đưa ra những sáng kiến trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; thảo luận các giải pháp thúc đẩy nghề cá, nuôi trồng thủy sản bền vững; các vấn đề liên quan đến nghề cá đang nổi lên trong khu vực…