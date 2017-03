Kêu gọi xã hội hóa tái hiện đêm phố cổ Hội An

Tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX đã được thực hiện gần 15 năm nay bằng nguồn ngân sách TP, là sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo dấu ấn riêng của phố cổ Hội An, thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan.

Việc tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX được chính quyền TP Hội An rất quan tâm, không ngừng nâng cao chất lượng để phục vụ du khách. Tuy nhiên, do ngân sách đang gặp khó khăn, vì vậy TP chủ trương xã hội hóa đề án này nhằm đảm bảo cho việc tái hiện đêm phố cổ đầu thế kỷ XX tiếp tục được duy trì. Được biết tính từ đầu năm đến nay đã có 2,5 triệu lượt du khách đến tham quan phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và các địa điểm khác tại tỉnh Quảng Nam.

LÊ PHI