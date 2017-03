Khắc phục tình trạng mất an toàn đường dẫn vào cầu Phú Mỹ

Trước đó, qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành Sở GTVT, Công an TP phát hiện hệ thống đèn tín hiệu ở giao lộ trên mất an toàn, các tiểu đảo bằng bê tông giữa giao lộ bị hư hỏng, mặt đường bị hư hỏng nặng… Theo Sở GTVT, tuyến đường liên tỉnh lộ 25B và đường dẫn lên cầu Phú Mỹ (phía quận 2) là trục đường chính dẫn vào cảng Cát Lái. Mật độ xe lưu thông trên tuyến đường này rất cao, đặc biệt các loại xe container nên PMC phải khắc phục ngay các khuyết tật trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và các loại xe qua lại.

L.ĐỨC - H.LONG