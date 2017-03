Khắc phục xong sự cố sạt lở đèo Cả

Như đã thông tin, chiều ngày 8-11, khoảng 1.000 m³ đất, đá đã đổ xuống choán 1/3 mặt đường buộc lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên đang ứng trực tại đây phải điều tiết giao thông. Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên huy động lực lượng và phương tiện đến thu dọn lượng đất đá nói trên.



Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên cho biết thêm, trên Quốc lộ IA qua địa bàn Phú Yên hiện có 2 điểm trên mặt đường bị sụt lún một tại km 1283 (thuộc tuyến tránh qua trung tâm Thị xã Sông Cầu) và một tại đoạn đường qua dốc Vườn Xoài (thuộc xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Hiện Công ty đã cho rào chắn đoạn đường bị sụt lún, đồng thời thường xuyên kiểm tra để có phương án xử lý kịp thời.





Theo Hà Thanh (SGGPO)