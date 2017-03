Khách đi TP.HCM, Hà Nội: Chịu cảnh nhồi nhét vì hết vé

Ùn ứ giao thông tại cầu Kinh Xáng trên quốc lộ 1A (Châu Thành, Tiền Giang) và CSGT phải túc trực để điều tiết giao thông. Ảnh: T.PHÚC (Chụp lúc 14 giờ ngày 29-1)

Trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tết, hàng triệu người rời quê đến các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM để tiếp tục làm việc. Các bến xe, bến tàu, ga hàng không chật kín người. Nhưng do không có vé nên nhiều người phải chịu cảnh ngồi trên các chuyến xe đò chật cứng như nêm.

Nhiều tỉnh, thành đã mạnh tay xử lý nhưng các nhà xe vi phạm vẫn có cách đối phó với công an.

Tăng giá, nhồi nhét khách

Tiêu điểm 33 người chết vì TNGT trong ngày 28-1 trên cả nước, làm bị thương 36 người. Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 2.580 trường hợp vi phạm, tạm giữ hai ô tô, 931 xe máy. *** - Trưa 29-1, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông trạm 16 (Phòng CSGT, Công an Bình Thuận) kiểm tra xe 51B-001.34 chở khách từ Hà Tĩnh vào TP.HCM thì trên xe dư tới 14 người. Tài xế không còn bất cứ một giấy tờ gì để xuất trình ngoài sáu biên bản vi phạm đã bị CSGT các địa phương lập về hành vi chở quá số người theo quy định. CSGT đã tạm giữ xe. - Trong ngày 29-1, nhiều xe khách chạy qua địa phận Đà Nẵng đều trong tình trạng nhồi nhét và bắt khách dọc đường. Hai ngày 28 đến 29-1, Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Đà Nẵng) đã xử lý hơn 50 trường hợp, chủ yếu vi phạm về tốc độ, có 10 trường hợp xe nhồi nhét khách. Trạm CSGT cửa ô Kim Liên đã xử lý trên 10 trường hợp xe chở dư khách. Trong đó có hai xe dư từ tám đến 10 hành khách. - Ông Huỳnh Ngà, Chánh Thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi, cho biết: Sau tết, xe khách qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng cao, phức tạp. Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi đón, trả khách sai quy định, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chèn ép hành khách, tự ý tăng giá vé để vụ lợi…

Trong ngày 29-1, các tuyến tàu, xe trở lại Hà Nội đều chật kín người. Xe từ các tỉnh về các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình (Hà Nội) đều chở quá tải. Em Nguyễn Mạnh Hùng, sinh viên ĐH Xây Dựng Hà Nội, cho biết tuyến Nam Định - Hà Nội tăng giá 50% nhưng vẫn phải đi. Có điều lạ là xe 45 chỗ nhưng chở đến hơn 80 người vẫn qua được các trạm CSGT!

Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, người dân đổ xô đi mua vé tàu, vé xe, vé máy bay đi Hà Nội và các tỉnh phía Nam nhưng không có.

Tại ga Vinh, ngay sau khi nhà ga thông báo hết vé, trước ga diễn ra cảnh “họp chợ” bán vé chợ đen: hàng chục “cò” mang túi xách đựng từng tập vé tàu đon đả chào mời với giá tăng từ 50% đến 100% so với giá ghi trên vé.

Bên quốc lộ 1A và hai đầu cầu Bến Thủy (TP Vinh và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhiều hành khách đứng dưới mưa rét chờ đón xe Bắc-Nam. Nhiều người đành phải chịu lên xe với giá cao gần gấp đôi.

Hãng hàng không Jetstar thông báo đến sau ngày 4-2 mới còn vé từ TP Vinh vào TP.HCM. Vé báy bay hãng hàng không Vietnam Airlines từ TP Vinh vào TP.HCM, cho đến ngày 31-1 chỉ còn vé hạng thương gia, còn vé từ Vinh đi Hà Nội từ ngày 1-2 mới có.

Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng: Hết vé tàu, xe

Ga Tuy Hòa đã bán hết vé đến rằm tháng Giêng âm lịch.

Vé máy bay từ Tuy Hòa đi TP.HCM, Hà Nội đến ngày mùng chín âm lịch đã bán hết từ trước tết. Vietnam Airlines không tăng thêm chuyến. Nhiều người tìm cách mua vé tại các sân bay Phù Cát (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa) để đi TP.HCM, Hà Nội nhưng rất khó có vé.

Tại Nha Trang, các bến xe, nhà ga, doanh nghiệp vận tải cho biết vé tàu, xe đi các ngày từ mùng 6-10 tết đã hết. Nhân viên nhà ga Nha Trang thông tin: Phải đến ngày 2-2 (11 âm lịch) mới có vé tuyến Nha Trang - TP.HCM.

Bến xe phía nam TP Nha Trang bán hết vé đi các tuyến TP.HCM, Cần Thơ, Vũng Tàu. Bến đang huy động các xe chạy hợp đồng tăng cường cho các tuyến này.

Ở Phú Yên, lượng khách vào TP.HCM tăng gần 50% và bến xe chỉ đáp ứng 60% nhu cầu. Hết vé nên hàng ngàn người phải đón xe khách dọc đường. Dọc quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên, mỗi ngày có hàng trăm người mệt mỏi ngồi chờ đón xe và chịu cảnh xe nhồi nhét.

Ga Đà Nẵng đã tăng cường đoàn tàu D để chở khách. Vé tàu từ ngày mùng bảy đến 15-1 (âm lịch) đã bán hết.

Tiền Giang: Ùn ứ trên quốc lộ 1A

Trong khi ga Vinh thông báo hết vé từ Vinh đi Hà Nội và Vinh đi TP.HCM trong ngày 29-1 thì “cò” vé công khai bán vé chợ đen ngay trước cổng ga Vinh. Ảnh: Đ.LAM

Ngày 29-1, xe máy, ô tô qua địa bàn tỉnh Tiền Giang về TP.HCM tăng liên tục, gây ùn ứ cục bộ tại cầu An Hữu, cầu Trà Lọt, ngã tư Cai Lậy và cầu Kinh Xáng thuộc các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Châu Thành.

Thượng tá Trần Hoài Bảo, Trưởng phòng CSGT đường bộ và đường sắt, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: Trên 70 CSGT của tỉnh và công an địa phương đã túc trực để phân luồng điều tiết giao thông nhưng có thời điểm dòng xe nối đuôi nhau tại các đầu cầu hơn 1 km trên cả hai chiều. Đến 15 giờ cùng ngày mới tạm ổn.

Tại điểm nóng cầu Kinh Xáng, đoạn từ ngã ba Trung Lương, Tiền Giang đến Bình Chánh (TP.HCM), chủ yếu lưu thông một chiều xe hai bánh và không bị ùn ứ cục bộ.

Bến phà Cổ Chiên nối Bến Tre với Trà Vinh không ùn tắc dù lượng xe ô tô, xe máy tăng cao. Tuy nhiên, từ Trà Vinh sang Bến Tre phải mất khoảng 45 phút (bình thường 30 phút).

Ở Vĩnh Long, ông Lê Minh Đậm - Trưởng ban quản lý Bến xe Vĩnh Long cho biết: “Hai ngày qua, hành khách tăng đột biến, trung bình khoảng 4.400 lượt người/ngày nhưng không bị dồn ứ khách, lượng xe chủ yếu tập trung cho tuyến đi TP.HCM.

Ở Cần Thơ, Đại tá Huỳnh Đấu Tranh - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Cần Thơ) thông tin: Sau tết, CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các điểm nóng trên các tuyến quốc lộ 91, 91B, quốc lộ 1A, quốc lộ 80... Qua đó chưa phát hiện tình trạng xe nhồi nhét khách hoặc vi phạm các quy định về vận tải hành khách.

Ở các bến phà Vàm Cống (nối An Giang và Đồng Tháp), Mỹ Lợi (nối Tiền Giang và Long An), Đình Khao (nối Bến Tre và Vĩnh Long), Đầm Cùng (Cà Mau) và Đại Ngãi (nối Sóc Trăng và Trà Vinh) không ùn ứ. Riêng phà Vàm Cống, ngày mùng sáu tết (28-1) bị kẹt xe 50 phút, giảm hơn nhiều so với năm ngoái.

TP.HCM: Các cửa ngõ đều thông Trong ngày 29-1, dù lượng xe về TP.HCM tăng gấp nhiều lần ngày thường nhưng giao thông ở các cửa ngõ vẫn thông thoáng. Trên quốc lộ 1A hướng từ các tỉnh miền Tây về TP, lượng xe máy tăng đột biến. Càng về chiều, lượng xe đổ về càng đông. Theo Thiếu tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt), đơn vị đã tăng cường quân số tuần tra và chốt ở những nơi xung yếu. Đơn vị chưa phát hiện xe nhồi nhét khách. Còn tại cửa ngõ miền Đông, dù xe khách về Bến xe Miền Đông được xem là cao điểm nhưng giao thông trước Bến xe Miền Đông vẫn được đảm bảo. V.THUẬT

NHÓM PV - CTV