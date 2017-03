Khách hàng kiện Agribank

Trong khi đó, phía ngân hàng thì cho rằng không thể trả số tiền này cho 2 “nạn nhân”, phải chờ công an điều tra xử lý vì có dấu hiệu lừa đảo.

Theo đơn khởi kiện của ông Đào Đức Hoạt (ngụ quận 3), ngày 11/3/2010, bà Bùi Thị Kiên Hà – Giám đốc Công ty Đại Bảo Việt và ông Phạm Khắc Đại Điền – Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên (thuộc Agribank) - đến gặp ông Hoạt năn nỉ ông chứng minh tài chính cho Công ty Đại Bảo Việt. Bà Hà và ông Điền cũng năn nỉ ông Hoạt gửi 10 tỉ đồng vào tài khoản để tăng doanh thu cho ngân hàng.

Ngày 12/3/2010, ông Hoạt cùng Công ty Đại Bảo Việt và Phòng giao dịch Thanh Niên (thuộc Agribank chi nhánh Hùng Vương) ký thỏa thuận 3 bên mở tài khoản, với sự xác nhận của ông Điền. Theo thỏa thuận thì số tiền 10 tỉ đồng trong tài khoản thuộc đồng sở hữu của Công ty Đại Bảo Việt và ông Hoạt, với điều kiện nếu giao dịch bằng tài khoản này phải có 2 chữ ký của bà Hà và ông Hoạt (tài khoản được phong tỏa từ ngày 12/3 - 12/4/2010, mục đích mở tài khoản là duy trì và xác nhận số dư cho Công ty Đại Bảo Việt). Nhưng ngay sau khi ông Hoạt nộp 10 tỉ đồng vào tài khoản thì phía ngân hàng đã tự ý cho bà Hà rút hết 10 tỉ đồng mà ông Hoạt không hề hay chuyện.

Tương tự trường hợp ông Hoạt, ông Nguyễn Văn Long cũng bị bà Hà “lừa” gửi 7 tỉ đồng vào tài khoản phong tỏa cũng tại Phòng giao dịch Thanh Niên và bị bà Hà câu kết với Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên rút mất 7 tỉ đồng. Do vậy, ông Hoạt và ông Long cùng khởi kiện Ngân hàng Agribank để đòi 17 tỉ đồng.

Phía ngân hàng tìm hiểu sự việc, phát hiện tổng số tiền ông Điền đã cùng tham gia “chiêu” ký cam kết tài khoản phong tỏa với nhiều người, nhưng ông Điền lại cho một mình bà Hà rút số tiền trong các tài khoản này ra tổng cộng là 30 tỉ đồng, do vậy ông Điền phải khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi nhánh Hùng Vương gửi cho lãnh đạo Agribank: “Việc bà Hà rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ hai tài khoản của ông Hoạt và ông Long là có thật. Ông Điền đã sử dụng con dấu và phòng giao dịch để thực hiện hành vi sai phạm cá nhân. Ông Điền trực tiếp nhận và ký vào các giấy đề nghị của các bên về việc mở tài khoản đồng sở hữu và phong tỏa số tiền gửi vào theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, do ông Điền không chuyển giao cho bộ phận chuyên môn thực hiện nên mặc dù ông Hoạt và ông Long mở tài khoản đồng sở hữu với Công ty Đại Việt Bảo thì trong hồ sơ kế toán tài khoản trên vẫn biến thành tài khoản riêng của bà Hà. Tất cả chữ ký của những người bị hại khi rút tiền đều do bà Hà làm giả. Kết quả kiểm tra cho thấy bà Hà có hành vi lừa đảo. Ông Điền đã có hành vi đồng lõa, tiếp tay cho bà Hà thực hiện hành vi lừa đảo”. Tuy nhiên, cho đến nay phía ngân hàng vẫn không nhận trách nhiệm (vì cho rằng cá nhân ông Điền vi phạm) và thoái thác cho Cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng đến nay bên công an cũng chưa có kết quả điều tra. Do vậy, những “thượng đế” của Agribank đã khởi kiện để đòi 17 tỉ đồng.

Theo Chí Hải (LĐ)