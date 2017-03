Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ xây dựng không phép

Liên tục vi phạm về xây dựng + Tại Bình Thuận, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh cũng vi phạm khi xây dựng khách sạn Mường Thanh Mũi Né (TP Phan Thiết). Trước đó, Công ty Đồng Ngân xin phép xây khách sạn trên với quy mô bốn tầng. Sau khi mua lại dự án, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh xây lên tám tầng mà không xin phép. Hiện Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị phạt, cho công trình tồn tại. + Tại Nghệ An, Sở Xây dựng tỉnh này cũng vừa đình chỉ dự án xây dựng khách sạn Mường Thanh Cửa Lò quy mô 25 tầng vì chưa có giấy phép xây dựng dự án này đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vào năm 2013 nhưng sau đó chủ đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục về đất và chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã tiến hành xây dựng công trình. Được biết các công trình vi phạm xây dựng trên nằm trong chuỗi gần 30 khách sạn trên cả nước do DNTN số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.