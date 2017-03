Khách tăng nhẹ, giá vé không tăng

Không để ùn tắc tại các cửa ngõ Để đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày lễ, tết, Phòng CSGT đường bộ (Công an TP.HCM) đã triển khai kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức lực lượng ứng trực thường xuyên. Ở cửa ngõ phía tây, Trung tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết: Những ngày lễ, tết, lượng xe máy từ TP đi về các tỉnh miền Tây tăng cao hơn ngày thường 50%-70%. Đội sẽ tăng cường lực lượng ra đường tuần tra, đứng chốt để đảm bảo giao thông thông suốt”. Ở cửa ngõ phía đông, các đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu cho hay sẽ cử lực lượng túc trực thường xuyên tại các điểm nóng. Theo Trung tá Trần Như Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, CSGT sẽ phối hợp cùng lực lượng thanh tra Sở GTVT xử lý nghiêm các trường hợp xe khách, xe “dù” đón trả khách sai quy định. Trung tá Trần Văn Thương, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, nói thêm: “Ở khu vực Suối Tiên mỗi dịp lễ, tết, người dân tập trung về đông. Vì vậy ngoài việc đảm bảo phân luồng giao thông, chúng tôi phối hợp cùng công an địa phương xử lý các trường hợp móc túi, trộm cắp”. Theo kế hoạch, các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT đường bộ còn phối hợp với công an các quận, huyện triển khai công tác chống đua xe sau 22 giờ hằng ngày từ nay đến hết tết Nguyên đán.