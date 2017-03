Khách trễ tàu được mua vé bổ sung

Để tránh nhỡ tàu, Tổng Công ty Đường sắt khuyến cáo hành khách nên có mặt tại ga trước giờ tàu chạy 1-2 tiếng. Người dân có nhu cầu mua vé có thể truy cập website www.dsvn.vn.

đến tối 29-1 có 1.500 vé tàu được trả lại, trong đó có 800 vé tàu đi vào những ngày cao điểm từ nay đến 6-2, do đó hành khách vẫn còn cơ hội mua vé. Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã nâng mức khấu trừ trả vé có ngày đi trong khoảng thời gian từ 29-1 đến 6-2 và từ 11 đến 23-2 là 30% số tiền in trên thẻ đi tàu (bình thường 5%) và phải trả vé trước 24 tiếng so với giờ tàu chạy. Việc làm trên nhằm giảm tình trạng mua bán ảo, đầu cơ vé.

Để thuận tiện cho khách đi tàu trong dịp tết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng khuyến cáo đến hết ngày 6-2, hành khách có thông tin giấy tờ tùy thân trùng với thông tin trên vé mới đủ điều kiện vào ga lên tàu.